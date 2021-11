Roony leverede en præstation af de helt store og blev svinet til af AaB-fan

Fodbold. FC Københavns 16-årige Roony Bardghji blev Superligaens yngste målscorer, da han scorede til 2-1 i 3-1-sejren mod AaB søndag. 16 år og 13 dage ung var han, da han scorede. Holdkammeraterne hylder kometen. »Jeg var trods alt 18-19 år, da jeg kom op. Så jeg synes, at det er mega imponerende, at han i en alder af 16 år kommer ind på det niveau. Hans venstrefod er dejlig, og han arbejder godt for holdet. Han indgår godt i relationerne, og det vidner godt om hans talent«, siger FCK-angriberen Jonas Wind til Ritzau.

»For nogle måneder siden var han meget individuelt fokuseret. Vi har forsøgt at lægge relationer på, og det viser han nu. Alle ser på hans mål, men for mig kreerer han tre store chancer og er med i spillet til tredje mål. Det er en præstation af de helt store, men det er det for hele holdet«, siger cheftræner Jess Thorup.

Roony Bardghjis scoring blev fejret behørigt af FCK’erne, mens en AaB-fan på et klip, der florerer på Twitter, tilsyneladende kaldte den 16-årige for ’bøsserøv’, hvilket fik FCK-backen Victor Kristiansen til at sende et vredt blik ud mod tilskueren.

Ishockey. Lars Eller og Frederik Andersen var natten til mandag i direkte duel i NHL og det blev angriberen Lars Eller, der trak det længste strå mod målmanden. Washington Capitals vandt nemlig topopgøret i Eastern Conference mod Carolina Hurricanes med 4-2.

Fodbold. Viktor Fischer scorede og var oplægger, da Royal Antwerp søndag aften vandt 3-0 over Oostende i den belgiske liga. Med sejren er Antwerp nummer to med fire point op til de førende oprykkere Royale Union Saint-Gilloise.

Fodbold. Thomas Delaney spillede de sidste 20 minutter for Sevilla i søndagens svære udekamp mod Real Madrid, som trak sig sejrrigt ud af opgøret med 2-1. Brasilianske Vinicius Junior blev matchvinder tre minutter før tid, inden Thomas Delaney havde en fin hovedstødsmulighed.

Fodbold. Med en stensikker sejr på 4-0 på hjemmebane over Lazio rykkede Napoli tre point foran AC Milan på førstepladsen i den italienske Serie. A. Den belgiske veteran Dries Mertens scorede to gange.

Basketball. Det danske landshold for mænd tabte søndag sin første kamp i EM-kvalifikationen på udebane i Kosovo, hvor danskerne led et nederlag på 73-78.

E-sport. Verdens for tiden klart bedste Counter-Strike-hold, russisk-ukrainske Navi, slog franske Team Vitality ved Blast Premier Fall Final i Royal Arena. Sejren indbringer Navi næsten 1,5 millioner kroner, mens Vitality må nøjes med 560.000 kroner for andenpladsen. De danske hold i turneringen, Astralis og Heroic, blev nummer tre og fire.