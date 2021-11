Tysk fodboldprofessor er ny boss i Manchester United

Fodbold. Manchester United har udpeget den 63-årige tysker Ralf Rangnick som manager for resten af denne sæson. Ralf Rangnick regnes som en af de helt store i Tyskland, hvor han blandt andet går under tilnavnet ’Fodboldprofessoren’. Ralf Rangnick er den taktiske hovedfader til at agere med hurtigt genpres som følge af et boldtab og har inspireret flere af moderne fodbolds nye toptrænerskikkelser, herunder landsmændene Thomas Tuchel (Chelsea) og Jürgen Klopp (Liverpool), som han nu skal møde i Premier League.

»Truppen er fuld af talent og der er en fremragende balance mellem ungdom og erfaring. Det er nu min opgave i det næste halve år, at hjælpe disse spillere med at udnyttes deres potentialer til fulde, både som individer og mest af alt som hold«, siger Ralf Rangnick, der har været træner i flere klubber i Bundesligaen, herunder Schalke, Leipzig og Hoffenheim, ligesom han har haft flere ledende konsulentroller.

Manchester United fyrede for otte dage siden Ole Gunnar Solskjær og har siden haft Michael Carrick som midlertidig manager. Carrick fortsætter dog på posten, indtil tyskerens arbejdstilladelse er på plads. Når Ralf Rangnicks engagement som manager slutter i Manchester United i maj næste år, bliver han i klubben som konsulent i yderligere to år.

Olympisk. Skal København være vært for ungdom-OL? Måske. Sådan tolker direktør i Sport Event Denmark Lars Lundov en udtalelse fra Københavns kommende kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (Radikale) fra et i sidste uge afviklet seminar, Smart Cities & Sport Summit, som blandt andet også havde deltagelse af præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach. »Hvis borgmesteren vil have have foretaget noget research, så er vi naturligvis klar til at udføre arbejdet«, siger Lars Lundov ifølge InsideTheGames. De tre tidligere ungdoms-OL har været afviklet udenfor Europa og næste event foregår i Dakar i Senegal i 2026. En 2022-udgave var planlagt, men blev grundet pandemien udskudt i fire år.

Moderne femkamp. Ledelsen i Det Internationale Forbund for moderne femkamp, UIPM, er kommet i modvind og kritiseres voldsomt af flere nationale forbund, herunder den danske formand Benny Elmann-Larsen. Ved weekendens virtuelle årskongres skete der ifølge Benny Elmann-Larsen og formandskollegaerne fra Sverige og Finland flere graverende fejl, der hindrede en fri debat. »UIPM’s eksekutivkomité har demonstreret ekstrem dårlig governance, som ikke hører hjemme i en olympisk sport«, hedder det i et åbent brev, som InsideTheGames gengiver. Blandt andet medførte brugen af en Zoom-forbindelse at meget debat blev »kvalt«. Særligt i den prekære sag om, at hestesporten fra efter OL i 2024 ikke længere skal være en del af moderne femkamp, følte adskillige nationale forbund sig ikke hørt af ledelsen.

Fodbold. FC Københavns 16-årige Roony Bardghji blev Superligaens yngste målscorer, da han scorede til 2-1 i 3-1-sejren mod AaB søndag. 16 år og 13 dage ung var han, da han scorede. Holdkammeraterne hylder kometen. »Jeg var trods alt 18-19 år, da jeg kom op. Så jeg synes, at det er mega imponerende, at han i en alder af 16 år kommer ind på det niveau. Hans venstrefod er dejlig, og han arbejder godt for holdet. Han indgår godt i relationerne, og det vidner godt om hans talent«, siger FCK-angriberen Jonas Wind til Ritzau.

»For nogle måneder siden var han meget individuelt fokuseret. Vi har forsøgt at lægge relationer på, og det viser han nu. Alle ser på hans mål, men for mig kreerer han tre store chancer og er med i spillet til tredje mål. Det er en præstation af de helt store, men det er det for hele holdet«, siger cheftræner Jess Thorup.

Roony Bardghjis scoring blev fejret behørigt af FCK’erne, mens en AaB-fan på et klip, der florerer på Twitter, tilsyneladende kaldte den 16-årige for ’bøsserøv’, hvilket fik FCK-backen Victor Kristiansen til at sende et vredt blik ud mod tilskueren.

Fodbold. 16 landshold fra den arabiske verden deltager fra tirsdag i Arab Cup i Qatar, hvor der skal spilles på en stribe af de arenaer, som også skal huse VM-turneringen om et år. Arab Cup bruges også til teste et nyt halvautomatisk system, der skal hjælpe VAR-dommerne med at handle hurtigere ved mulige offside-positioner. 10-12 kameraer er monteret under taget på stadion og computere vil registrere op til 29 punkter på spillernes kroppe samt bolden op til 50 gange per sekund. »Vi er godt klar over, at et VAR-tjek ofte tager alt for lang tid, særligt når der er tale om helt tætte kampsituationer«, siger chefen for Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) dommerkomité, Pierluigi Collina. Om systemet kan bruges ved VM i 2022 er endnu uklart.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) omdiskuterede VM for klubhold er programsat til afvikling 3.-12. februar i De Forenede Arabiske Emirater. Pandemien og det udsatte EM satte en stopper for afvikling af turneringen i sommermånederne Kina, mens de japanske reserveværter trak tæppet væk under en afvikling i december. Vinderne af Champions League (Chelsea) samt vinderne af Copa Libertadores (Palmeiras) er på forhånd kvalificeret til semifinalerne, mens fem hold – Al Ahly, Al Hilal, Monterrey, Auckland City og det lokale mesterhold, Al Jazira – spiller om de øvrige semifinalepladser.

Fodbold. Hertha Berlin har fyret cheftræner Pál Dárdai. Tayfun Korkut er hentet ind til at styre holdet fra den bedste tyske række i resten af sæsonen. Hertha Berlin har blot hentet to point i de seneste fire kampe og er kommet i tæt kontakt med nedrykningszonen.

Ishockey. Lars Eller og Frederik Andersen var natten til mandag i direkte duel i NHL og det blev angriberen Lars Eller, der trak det længste strå mod målmanden. Washington Capitals vandt nemlig topopgøret i Eastern Conference mod Carolina Hurricanes med 4-2.

Fodbold. Viktor Fischer scorede og var oplægger, da Royal Antwerp søndag aften vandt 3-0 over Oostende i den belgiske liga. Med sejren er Antwerp nummer to med fire point op til de førende oprykkere Royale Union Saint-Gilloise.

Fodbold. Thomas Delaney spillede de sidste 20 minutter for Sevilla i søndagens svære udekamp mod Real Madrid, som trak sig sejrrigt ud af opgøret med 2-1. Brasilianske Vinicius Junior blev matchvinder tre minutter før tid, inden Thomas Delaney havde en fin hovedstødsmulighed.

Fodbold. Med en stensikker sejr på 4-0 på hjemmebane over Lazio rykkede Napoli tre point foran AC Milan på førstepladsen i den italienske Serie. A. Den belgiske veteran Dries Mertens scorede to gange.

Basketball. Det danske landshold for mænd tabte søndag sin første kamp i EM-kvalifikationen på udebane i Kosovo, hvor danskerne led et nederlag på 73-78.

E-sport. Verdens for tiden klart bedste Counter-Strike-hold, russisk-ukrainske Navi, slog franske Team Vitality ved Blast Premier Fall Final i Royal Arena. Sejren indbringer Navi næsten 1,5 millioner kroner, mens Vitality må nøjes med 560.000 kroner for andenpladsen. De danske hold i turneringen, Astralis og Heroic, blev nummer tre og fire.