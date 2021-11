11 mål i 5 kampe forpligter: I aften skal hun sparke Danmark tæt på VM

I sig selv er 13 mål i 18 landskampe en opgørelse, der vil vække dyb misundelse hos fodboldspillere verden over.

Et ekstra kig på statistikken kan kun løfte anerkendelsen og respekten til et helt ekstraordinær niveau: 11 af målene er scoret i de seneste 5 VM-kvalifikationskampe. Og når en håndfuld af scoringerne ovenikøbet er sat ind i samme kamp på hjemmebane mod Bosnien-Hercegovina og registreret som rekord for flest mål i en kvindelandskamp for Danmark, står det klart, at Signe Bruun definitivt har stemplet ind som nationens skarpeste frontløber.

Blå bog Signe Bruun Født: 6. april 1998. Klubber: IF Alliancen Stevnstrup (ungdom), Skovbakken (ungdom), Fortuna Hjørring (2014-18), Paris Saint-Germain (2018-21), Olympique Lyonnais (2021-). Landshold: 18 A-landskampe, 13 mål. 41 U-landskampe, 28 mål.





Måske er det egentlig ikke den store overraskelse, at netop hun – den 23-årige angriber med kontrakt i den europæiske storklub Olympique Lyonnais – har ramt så bombastisk et gennembrud på A-landsholdet.

Under U17-EM for syv år siden lavede Signe Bruun 8 mål i en kamp mod Kasakhstan, så hendes farlighed foran mål har altid været indlysende.

Potentialet blev kun bekræftet af hendes debut på A-landsholdet i oktober 2017. Danmark havde sikret sig en udebanesejr over Kroatien, da daværende landstræner Søren Randa-Boldt ved stillingen 3-0 i dansk favør godt et minut inde i overtiden besluttede sig for at sende talentet fra Fortuna Hjørring på banen som erstatning for Nadia Nadim. Den mulighed udnyttede Signe Bruun optimalt til at dokumentere sit instinkt, da hun prikkede en returbold i nettet fra kort afstand.

Et års skade blev en styrke

Derfra gik det kun fremad med kåringen til Årets Talent i 2017, en plads i landsholdets startopstilling i begyndelsen af 2018 og efterfølgende kontrakt med Paris Saint-Germain, da karrierekurven mod slutningen af den første sæson i den franske hovedstød led et alvorligt knæk: En korsbåndsskade satte Signe Bruun ud af spillet i et år.

Når hun nu er kommet så godt ud på den anden side, kan den 23-årige landsholdsangriber godt tillade sig at sige, at det store afbræk også har bidraget positivt til hendes aktuelle gennembrud.

»Da jeg blev korsbåndsskadet, gav det mig anledning til at bygge min krop rigtig stærkt op helt fra bunden. Siden da har jeg været skadesfri. Det vil sige, at jeg har haft kontinuitet i min træning og været i stand til hele tiden at bygge på i mit spil i modsætning til tidligere, hvor jeg har været ramt af mange skader. Nogle gange handler det også bare om timing for at få det hele til at gå op i en højere enhed, sådan som det gør lige nu«, siger Signe Bruun.

Hun har »altid spillet fodbold« og husker at have spillet med sine brødre, men også, at det var »helt vildt sjovt« bare at spille bold op ad en mur med sig selv.

»Jeg var vel ikke mere end 5-6 år, da jeg begyndte i den lokale klub, IF Alliancen i Stevnstrup (lidt uden for Randers, red.). Ret tidligt rykkede jeg op og spillede med dem, der var ikke bare en, men måske to eller tre årgange over mig selv. Det tænkte jeg ikke så meget over dengang, men i dag kan jeg godt se og forstå, at det var et tegn på, at jeg ikke var helt dårlig til at spille fodbold«, siger Signe Bruun.

Hun fik kun yderligere bekræftelse på sit talent gennem udtagelser til DBU-træning for U15-talenter og konstant avancement i den sammenhæng frem mod den første ungdomslandskamp en halv snes dage efter sin 15-års fødselsdag.

»Da jeg var helt lille, tænkte jeg slet ikke over en karriere i udlandet, men da landsholdsfodbold blev aktuelt, fik jeg også øjnene op for, at der var muligheder i udlandet, så det blev da også en drøm for mig at prøve det på et eller andet tidspunkt«, siger Signe Bruun, der efter kontrakten med Paris Saint-Germain i sommer skiftede til en endnu større adresse i europæisk fodbold.

Jeg vil beskrive mig selv som en klassisk 9’er Signe Bruun

Olympique Lyonnais har vundet det franske mesterskab 14 gange og Champions League 6 gange, så Signe Bruun vidste, hvad hun gik ind til, da hun indgik aftale med klubben.

»Jeg vidste, at der ville være hård konkurrence, men det er en måde, jeg har valgt at presse mig selv og min udvikling på. Jeg kan ikke bare gå ud og træne 50 procent eller 70 procent, for så er jeg ikke god nok. Jeg vil være presset til træning hver dag, for så kan jeg bidrage med alt, hvad jeg har, samtidig med at jeg suger til mig. Man lærer jo sindssygt meget ved at træne og spille kampe med de bedste til hverdag, så jeg synes bare, det er megafedt«, siger Signe Bruun.

»Jeg vidste jo godt, at jeg ikke ville være den eneste angriber i Lyon, da jeg tog dertil. Jeg har selvfølgelig forholdt mig til, hvem der var i truppen og mine muligheder ud fra de snakke, jeg har haft med klubben, så jeg ved udmærket godt, hvad jeg er gået ind til«, understreger hun.

Hverdagen i Lyon

Signe Bruun bor i centrum og kører i bil til træningscenteret lidt uden for Lyons bymidte, hvor spillerne møder ved halv ti-tiden, alt afhængig af om de spiser morgenmad i klubben eller gør det hjemmefra.

En typisk hverdag i klubben byder på video- eller taktikmøde, lidt skadeforebyggende opvarmning eller styrketræning inden halvanden til to timers træning på banen sædvanligvis fra kl. 10.30. Derefter er der styrketræning, behandling hos fysioterapeuter eller videomøder inden frokost i anlæggets restaurant. Træningsdagen slutter ud på eftermiddagen alt efter den enkelte spillers program.

»Der kan være en fransktime, en ekstra behandling eller noget andet, så jeg er hjemme et eller andet sted mellem klokken tre og fem om eftermiddagen. Vi deler anlæg og faciliteter med mændene, så vores hverdag minder meget om deres«, siger Signe Bruun, der ikke kendte noget til Lyon, før hun kom til klubben.

»Men jeg er positivt overrasket og kan virkelig godt lide byen. Den er virkelig hyggelig med mange gode restauranter og butikker i midtbyen. Jeg tror, man siger, at Lyon er Frankrigs gastronomiske hovedstad, så når jeg har besøg fra Danmark, har de nydt at komme ned at spise noget god mad. De to floder, der løber igennem byen, er også med til at skabe en god stemning«, fortæller hun.

»Vi er en del af spillerne på holdet, der er gode til at gå ud i byen og drikke en kop kaffe, eller hvad det nu kunne være. Jeg kan godt lide, at det på den måde ikke bare er et liv, der handler om at tage frem og tilbage mellem en lejlighed og træning, men at man også kan tage ud sammen og få tankerne lidt væk fra fodbold. Jeg er meget glad for at være i både klubben og byen«, siger Signe Bruun.

Mindst lige så glad er hun for at være på landsholdet.

»Det betyder rigtig meget for mig at være landsholdsspiller. Jeg er megastolt over at repræsentere mit land og være en del af der her hold. Det betyder noget for mig, når vi spiller på Viborg Stadion, og alle de små piger kigger med, for jeg synes egentlig, det er en stor ære at inspirere og motivere dem. Når de kigger på os og spejler sig i os – det er jo lige der, jeg synes, det giver rigtig god mening at være på landsholdet«, siger Signe Bruun på tærsklen til sin landskamp nr. 19 og ser en særlig kvalitet i truppens gruppedynamik.

Landsholdet er familie

»Vi har bestemt fundet rigtig godt sammen som gruppe. Jeg tror, alle i truppen vil skrive under på, at de hver eneste gang ser frem til at møde på landsholdet. Nu er der mange og måske også flere end før i tiden, som spiller i udlandet, så når man kommer hjem til landsholdet, er det som at komme hjem til sin lille familie igen og føle sig velkommen. Vi har det sindssygt godt sammen, så jeg håber, at det er noget af det, der kan få os langt ved EM til sommer. Vi er der for hinanden på og uden for banen«, siger hun og oplever stemningen omkring landsholdet, som om det var »et ekstra klubhold«.

»Jeg tror egentlig, det har været sådan på kvindelandsholdet, før det også blev oplevelsen for mændene. Måske er det blevet lidt en selvfølge for os, fordi vi har det så godt sammen i en gruppe med få udskiftninger i truppen i en periode. Det gør det faktisk også nemmere at få nye ind på holdet, når det er nødvendigt«, siger Signe Bruun.

Fokus på spillerne i truppen

Nye har det i hvert fald været nødvendigt at indlemme i truppen med stamspillere som Pernille Harder, Nadia Nadim, Simone Boye og Nicoline Sørensen sat udenfor med skader.

»Op til denne samling har vi godt vidst, at der var var nogle spillere, der ikke kunne være med, så det er ikke på den måde kommet som en overraskelse for os. Vi talte lidt om det den første dag, men ellers har fokus været på de spillere, der er i truppen, i stedet for på dem, der ikke er. Siden har det ikke rigtig været et emne, for vi har bare fokus på os selv og dem, der skal spille kampen. Det skal vi være i stand til at løse som hold. Vi skal stadig kunne præstere og spille en god kamp, selv om vi ikke er 100 procent det hold, vi normalt ville være. Selvfølgelig er det ærgerligt og svært at undvære for eksempel Pernille Harder, der jo er en af verdens bedste spillere, men det er jeg overbevist om, at vi kan løse som hold«, siger den aktuelle topscorer i VM-kvalifikationen.

Det vil vise sig i aften på Viborg Stadion, hvor Rusland oven på en stribe storsejre er modstanderen i den første af to gruppefinaler i kampen om at nå 2023-slutrunden i Australien og New Zealand.

»Rusland er et niveau eller to op fodboldmæssigt i forhold til dem, vi har mødt indtil videre, så det bliver da en spændende udfordring, når nu det er så længe siden, vi har mødt et hold på det niveau. Vi forbereder os, som vi altid gør, med fokus på de taktiske ting. Man har ikke lige så lang tid med landsholdet til de små detaljer, som man har i klubben, så vi arbejder intenst på at være på samme side i taktikbogen med en helt klar plan for, hvordan vi skal spille«, siger Signe Bruun med stor tro på, at hjemmepublikum på Viborg Stadion vil blive forkælet med endnu en dansk sejr.

»Vi har set videoer med Rusland og går ud fra, at de spiller i en 4-4-2-formation, så uden at kende enhver detalje har vi trænet lidt på, hvordan vi skal presse dem i det system. Vi er opmærksomme på, at vi har haft bolden