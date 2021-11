FCM's rekordindkøb har kun spillet 119 minutter

Direkte sport i tv Tirsdag 30. november DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Rusland (k) TV 2 Sport 18.30 Fodbold: Atalanta-Venezia 20.45 Fodbold: Verona-Cagliari 03.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 18.45 Håndbold: GOG-Nantes (m) 01.05 Ishockey: Florida-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Newcastle-Norwich Xee 21.00 Fodbold: Leeds-Crystal Palace Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: UK Championship Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Fiorentina-Sampdoria 20.45 Fodbold: Salernitana-Juventus 01.30 Basketball: Brooklyn-NY Knicks Vis mere

Fodbold. FC Midtjylland købte tidligere i år den brasilianske angriber Marrony for 30 millioner kroner, men rekordindkøbet har målt på mål været et decideret flop. Nul scoringer i bare 119 minutters superligafodbold vidner om en svær start. FCM’s sportschef, Svend Graversen, forklarer til Ritzau, at den 22-årige har skullet vende sig til en helt ny kultur og et nyt sprog. »Vi vidste godt, at det ville komme til at tage noget tid. Selvfølgelig havde vi håbet på, at det var tidligere, han ville præstere. At han ikke har været ret meget på banen er nu engang bare sådan, tingene er, og så er det hans opgave at spille sig ind i hjertet på Bo (Henriksen, red.)«, siger sportschefen i kølvandet på det skuffende 1-1-møde med bundproppen Vejle i aftes.

Badminton. Ugens World Tour Finals i Indonesien byder set med danske øjne på et spektakulært indledende gruppespil i herresingle. Her er OL-guldvinderen Viktor Axelsen havnet i gruppe med landsmanden Rasmus Gemke samt den japanske klassespiller Kento Momota og inderen Lakshya Sen. Yderligere danske deltagere på Bali er herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen samt mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje.

Golf. Tiger Woods kommer ikke til at vende tilbage til sporten, som han har været med til at dominere gennem et kvart århundrede, på fuld tid. Det siger det amerikanske ikon ifølge Ritzau i et interview med magasinet Golf Digest. »Jeg tror, at det er realistisk at kunne spille på Touren en dag - aldrig fuldtid nogensinde igen - men at vælge, som jeg har lyst«, siger Tiger Woods, som i februar kørte galt i sin bil.

Fodbold. Lionel Messi vandt i aftes for 7. gang i karrieren det eftertragtede Ballon d’Or-trofæ. Den 34-årige argentiner mener selv, at hans landsholdskammerater skal en stor del af æren for prisen. Med landsholdet vandt Messi sommerens Copa America. »Det, jeg opnåede med Argentina, var en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg tror, at jeg vandt dette trofæ (Ballon d’Or) takket være det, vi opnåede ved Copa America, så jeg dedikerer denne pris til mine holdkammerater«, siger Messi ifølge Ritzau. Copa America-triumfen var den første for Messi i en 16 år lang landsholdskarriere.

Årets Sportsnavn. Så er de sidste fem nomineringer til prisen som Årets Sportsnavn på plads. De fem sidste nominerede er cykelrytteren Kasper Asgreen, svømmeren Pernille Blume, cykelduoen Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv, roerne Frederic Vystavel og Joachim Sutton samt Lisa Gjessing, der repræsenterede Danmark i taekwondo ved de paralympiske lege. Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, som står bag kåringen. Vinderen afsløres ved gallaen Sport 2021 i Herning 8. januar.

De øvrige nominerede

4-km-holdforfølgelsesløb, banecykling: OL-sølv

Landsholdet (m), håndbold: VM-guld og OL-sølv

Jonas Vingegaard, cykling: nr. to i Tour de France

Anne-Marie Rindom, sejlsport (laser radial): OL-guld

Jesper Hansen, skeetskydning: OL-sølv, World Cup-guld og World Cup-sølv

Amalie Dideriksen og Julie Leth, banecykling: OL-sølv og EM-sølv

Viktor Axelsen, badminton: OL-guldvinder

Landsholdet (m), fodbold: EM-semifinale og VM-kvalifikation

Tobias Thorning Jørgensen, paradressur: 2 x PL-guld

Emma Aastrand Jørgensen, kajak: 2 x OL-bronze, VM-guld

Squash. VM for hold i Malaysia, hvor spillet skulle have været indledt i næste uge, er aflyst. Det skyldes, at det overvejende muslimske Malaysia nægter Israels overvejende jødiske hold at rejse ind i landet. Præsidenten for Det Internationale Squashforbund, Zena Wooldridge, oplyser ifølge Ritzau, at forbundet har forsøgt at »påvirke de højeste myndigheder i Malaysia for at sikre mulighed for alle deltagende hold, inklusive Israel, i at komme ind i landet og konkurrere«.