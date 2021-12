Axelsen er klar til semifinalen efter at have spillet seks bolde

Badminton. Efter at have spillet seks bolde er Viktor Axelsen klar til semifinalen ved World Tour Finals i Indonesien. Rasmus Gemke måtte trække sig fra mødet med Axelsen på grund af en knæskade ved stillingen 5-1, og da japaneren Kento Momota i samme gruppe efter bare to spillede bolde trak sig fra sin kamp mod inderen Lakshya Sen, er Axelsen og Lakshya Sen sikret avancement uanset udfaldet af deres indbyrdes kamp torsdag. Line Christophersen indledte turneringen med et nederlag til den indiske verdensmester Pusarla Venkata Sindhu på 21-14, 21-16. Også Mathias Christiansen og Alexandra Bøje indledte gruppespillet med nederlag, da japanerne Yuta Watanabe/Arisa Higashino med 21-12, 21-15 besejrede danskerne for sjette gang i lige så mange kampe, men herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup vandt 21-16, 21-5 over inderne Chirag Shetty og Satwiksairaj Rankireddy.

Tennis. I en alder af 30 år har briten Johanna Konta på grund af vedvarende problemer med det ene knæ indstillet sin aktive karriere, der toppede med en 4.-plads på verdensranglisten og semifinaler i tre af de fire grandslamturneringer.

Håndbold. Efter 13 år i klubben får 38-årige Kamilla Larsen ikke forlænget sin kontrakt med Odense Håndbold efter denne sæson. »Jeg er ikke bitter, men jeg er skuffet og ked af det«, siger Kamilla Larsen til Ritzau. Den tidligere landsholdsspiller og Champions League-vinder med Slagelse har endnu ikke taget stilling til, om hun vil fortsætte karrieren i en anden klub.

Fodbold. Når Andreas Christensens ikke har været på banen for Chelsea siden 6. november, skyldes det usikkerhed om hans kontrakt med storklubben. Det udtalte Chelsea manager, Thomas Tuchel, før onsdagens Premier League-kamp mod Watford. »Vi er nødt til at håbe på, at dette kan være med til at påvirke kontraktsituationen en lille smule«, siger Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet Reuters. Andreas Christensen viser ifølge manageren modvilje mod at forhandle en ny kontrakt på plads. »Vi har ventet længe på en bekræftelse« siger Tuchel og tilføjer: »Det var min forståelse for flere uger siden, at Andreas ønskede det samme som klubben og jeg«. Andreas Christensens kontrakt med Chelsea udløber til sommer, og han kan dermed begynde at forhandle kontrakter med andre klubber allerede fra januar.

Håndbold. Randers HK mangler en million kroner til at betale regninger i den resterende del af sæsonen. Selv om et nyligt afleveret regnskab viser et lille plus, er klubbens egenkapital 1,35 millioner kroner i minus. Det bekræfter bestyrelsesformand Henrik Schaar »I januar 2020 stod vi med en plan for, hvordan vi kom videre ved blandt andet at øge sponsorsalget, men så kom corona«, forklarer han til Ritzau. Tidligere onsdag kom det frem at Randers HK, for at spare penge, lader profilen Kristin Thorleifsdottir skifte klub til HH Elite med øjeblikkelig virkning »Sportsligt er det rigtig træls at se et intakt hold, der har haft fantastisk holdånd, blive splittet i utide. Men sådan er det. Vi sætter tæring efter næring«, siger Schaar.

Håndbold. Onsdag var det danske kvindelandshold for første gang på gulvet i VM’s hovedarena, Palau d’Esports de Granollers, hvor holdet skal spille alle sine kampe. Alle 16 spillere deltog ifølge Ritzau i formiddagstræningen, og det ligner dermed et skadesfrit dansk landshold. Første VM-kamp bliver spillet torsdag, hvor Danmark møder Tunesien.

Ishockey. Det kommer til at koste Los Angeles Kings-spilleren Brendan Lemieux fem karantænedage og 250.000 kroner at have bidt en modstander under kampen mod Ottawa Senators. Det var Brady Tkachuks hånd, som Brendan Lemieux satte tænderne i efter en længere brydekamp på isen. »Ikke engang børn gør sådan noget. Måske babyer«, udtalte Tkachuk efterfølgende.

Fodbold. Hverken anfører Nicolai Boilesen eller reserven Peter Ankersen kommer på banen i årets sidste kamp for FC København 9. december. Her møder holdet Slovan Bratislava i Conference League. Spillerne har begge gennemgået mindre indgreb, men forventes tilbage i træning til forår.

Håndbold. Direktør for Royal Arena, Dan Hammer, er blevet valgt ind i Skjern Håndbolds bestyrelse.

Håndbold. Venstrebacken Kristin Thorleifsdottir forlader med øjeblikkelig virkning Randers HK. Den jyske klub er trængt på økonomien og har derfor givet Thorleifsdottir lov til at tage i mod et tilbud fra en anden ligaklub. »Sportsligt bliver det selvfølgelig et tab for os, men lige nu handler det for os om økonomi. Her er det ingen hemmelighed, at Kristin har været en af de store lønudgifter, som vi nu bliver løst fra«, siger Peter Skrubbeltrang fra Randers HK’s sportslige udvalg til Ritzau.

Tennis. Novak Djokovics far har kaldt det afpresning, at tennisspillere skal vaccineres mod corona for at deltage i Australian Open. Men det afviser sportsministeren for den australske delstat Victoria, Martin Pakula og forklarer, at det handler om at tage ansvar for det samfund, man bliver budt velkommen i. Dermed er det usikkert om Djokovic deltager, når tennisturneringen indledes i januar 2022

Fodbold. Med en pris på 100 millioner pund er Jack Grealish Englands dyreste spiller. Men efter skiftet fra Aston Villa til Manchester City har den 26-årige offensivspiller haft svært ved at tilpasse sig. »Jeg har fundet det meget sværere, end jeg troede, at skulle tilpasse mig en anden manager og nye holdkammerater«, siger Jack Grealish i et interview med Daily Telegraph.

Dermed har Jack Grealish stadig sit gennembrud i Manchester City til gode. Det får dog ikke klubbens manager, Pep Guardiola, til at tvivle på sommerens storkøb. »Måske skyldes hans langsomme start, at han har respekt for holdkammeraterne - måske skyldes det et nyt miljø. Det er en normal proces. Han har brug for tid«, siger Guardiola forud for onsdagens møde med Grealishs tidligere klub Aston Villa.

Fodbold. Selv om Newcastle United efter en gedigen kapitalindsprøjtning fra et saudiarabisk konsortium nu regnes som en af klodens rigeste klubber, så halter holdet fortsat på banen. Tirsdag måtte Premier League agterlanterne således nøjes med 1-1 i hjemmekampen mod Norwich, der fik udlignet små 10 minutter før tid ved Teemu Pukki.

Fodbold. Der var mål hvert femte minut, da det engelske kvindelandshold vandt en knusende sejr i VM-kvalifikationen. 20-0 sluttede det ulige farceagtige opgør mod Letland, som lukkede 1½2 mål ind i 2. halvleg. Lauren Hemp blev engelsk topscorer med fire mål, mens både Ellen White, Bethany Mead og Alessia Russo lavede hattrick...

Fodbold. Den brasilianske 1994-verdensmester Claudio Taffarel er blevet ansat som målmandstræner i engelske Liverpool.

Fodbold. Juventus kom tilbage I vindersporet i den italienske Serie A med en sejr på 2-0 på udebane mod Salernitana. Juve er nummer 7 i rækken og har hele 11 point op til topholdet Napoli og 7 point op til fjerdepladsen, som giver adgang til næste sæsons Champions League.

Tennis. Tyskland er som den anden nation klar til semifinalerne i Davis Cup-turneringen efter en 2-1-sejr mod Storbritannien, der ellers kom foran, da Dan Evans besejrede Peter Gojowczyk i to sæt. Jan-Lennard Struff hev derefter en tresæstegevinst hjem mod Cameron Nerrie, inden den tyske double sikrede sejren efter to gevinster i tiebreak. Tyskland skal nu møde vinderen af opgøret Sverige-Rusland, mens Kroatien i den anden semifinale ved slutspillet i Madrid skal op mod Serbien eller Kasakhstan.

Basketball. LA Lakers må undvære superstjernen LeBron James en rum tid. Den 36-årige er testet positiv for coronavirus.

Ishockey. Lars Eller scorede, men Washington Capitals formåede ikke at holde fast i en føring på 4-1 og tabte derfor 5-4 på udebane i NHL til Florida Panthers, som scorede sejrsmålet med bare 15 sekunder tilbage af opgøret.