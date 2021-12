En tur på bænken skal få dansk stjerne til at underskrive ny kontrakt

Fodbold. Når Andreas Christensens ikke har været på banen for Chelsea siden den 6. november, skyldes det usikkerhed om hans kontrakt med storklubben. Det udtalte Chelsea manager, Thomas Tuchel, før onsdagens Premier League kamp mod Watford. »Vi er nødt til at håbe på, at dette kan være med til at påvirke kontraktsituationen en lille smule«, siger Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Andreas Christensen viser ifølge manageren modvilje mod at forhandle en ny kontrakt på plads. »Vi har ventet længe på en bekræftelse« siger Tuchel og tilføjer: »Det var min forståelse for flere uger siden, at Andreas ønskede det samme som klubben og jeg«. Andreas Christensens kontrakt med Chelsea udløber til sommer, og han kan dermed begynde at forhandle kontrakter med andre klubber allerede fra januar.

Fodbold. Med en pris på 100 millioner pund er Jack Grealish Englands dyreste spiller. Men efter skiftet fra Aston Villa til Manchester City har den 26-årige offensivspiller haft svært ved at tilpasse sig. »Jeg har fundet det meget sværere, end jeg troede, at skulle tilpasse mig en anden manager og nye holdkammerater« siger Jack Grealish i et interview med Daily Telegraph.

Dermed har Jack Grealish stadig sit gennembrud i Manchester City til gode. Det får dog ikke klubbens manager, Pep Guardiola, til at tvivle på sommerens storkøb. »Måske skyldes hans langsomme start, at han har respekt for holdkammeraterne - måske skyldes det et nyt miljø. Det er en normal proces. Han har brug for tid«, siger Guardiola forud for onsdagens møde med Grealishs tidligere klub Aston Villa.

Fodbold. Selv om Newcastle United efter en gedigen kapitalindsprøjtning fra et saudiarabisk konsortium nu regnes som en af klodens rigeste klubber, så halter holdet fortsat på banen. Tirsdag måtte Premier League agterlanterne således nøjes med 1-1 i hjemmekampen mod Norwich, der fik udlignet små 10 minutter før tid ved Teemu Pukki.

Fodbold. Der var mål hvert femte minut, da det engelske kvindelandshold vandt en knusende sejr i VM-kvalifikationen. 20-0 sluttede det ulige farceagtige opgør mod Letland, som lukkede 1½2 mål ind i 2. halvleg. Lauren Hemp blev engelsk topscorer med fire mål, mens både Ellen White, Bethany Mead og Alessia Russo lavede hattrick...

Fodbold. Den brasilianske 1994-verdensmester Claudio Taffarel er blevet ansat som målmandstræner i engelske Liverpool.

Fodbold. Juventus kom tilbage I vindersporet i den italienske Serie A med en sejr på 2-0 på udebane mod Salernitana. Juve er nummer 7 i rækken og har hele 11 point op til topholdet Napoli og 7 point op til fjerdepladsen, som giver adgang til næste sæsons Champions League.

Tennis. Tyskland er som den anden nation klar til semifinalerne i Davis Cup-turneringen efter en 2-1-sejr mod Storbritannien, der ellers kom foran, da Dan Evans besejrede Peter Gojowczyk i to sæt. Jan-Lennard Struff hev derefter en tresæstegevinst hjem mod Cameron Nerrie, inden den tyske double sikrede sejren efter to gevinster i tiebreak. Tyskland skal nu møde vinderen af opgøret Sverige-Rusland, mens Kroatien i den anden semifinale ved slutspillet i Madrid skal op mod Serbien eller Kasakhstan.

Basketball. LA Lakers må undvære superstjernen LeBron James en rum tid. Den 36-årige er testet positiv for coronavirus.

Ishockey. Lars Eller scorede, men Washington Capitals formåede ikke at holde fast i en føring på 4-1 og tabte derfor 5-4 på udebane i NHL til Florida Panthers, som scorede sejrsmålet med bare 15 sekunder tilbage af opgøret.