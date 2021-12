Christian Eriksen genoptræner hos Odense Boldklub

Fodbold. Christian Eriksen genoptræner på Odense Boldklubs anlæg, det bekræfter OB’s sportschef Michael Hemmingsen over for B.T. »Vi er rigtig glade for, at Christian Eriksen i disse dage holder formen ved lige på vores baner« siger Michael Hemmingsen.

Tennis. Kina er kraftigt imod kvindernes internationale tennisforbunds (WTA) suspendering af alle turneringer i landet. »Vi er kraftigt imod handlinger, der politiserer sporten«, lyder det fra udenrigsministeriets talsmand, Wang Wenbin, ifølge nyhedsbureauet AFP. Suspenderingen er en reaktion på sagen om Peng Shuai. Den kvindelige kinesiske tennisspiller Peng Shuai stod for nyligt frem og fortale om, hvordan et ledende medlem af Kinas kommunistparti gentagne gange har udsat hende for seksuelle overgreb. Efterfølgende forsvandt Peng Shuai i længere tid. Onsdag roste nummer et på herresiden i tennis Novak Djokovic WTA’s beslutning »Jeg støtter fuldstændig WTA’s standpunkt, fordi vi har ikke nok viden om Peng Shuai og hendes helbred. WTA’s standpunkt er meget frygtløst og modigt« sagde han på et pressemøde i Madrid, hvor han for tiden deltager i Davis Cup. Den Internationale Olympiske Komité skriver torsdag, at de bekymre sig om Peng Shuais ve og vel. De har haft videokontakt med den 35-årige tennisspiller, og har nu aftalt et personligt møde.