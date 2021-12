Viktor Axelsen kåret som verdens bedste

Badminton. Det Internationale Badmintonforbund har kåret Viktor Axelsen som årets mandlige badmintonspiller 2020-2021. »Det betyder meget for mig. Tak til mit team, trænere, venner, familie, mine konkurrenterne og alle«, sagde Viktor Axelsen i sin takketale, ved den videostreamet prisoverrækkelse. Han er den første dansker til at modtage prisen siden 1999, hvor Camilla Martin blev verdens bedste. Frem til 2007 var prisen fælles på tværs af køn.

Håndbold. Det danske kvindelandshold vandt torsdag aften over Tunesien med en 34-16 sejr. Kampen blev dog kraftigt påvirket af at danske Mia Rej røg til jorden, med hvad der ligner en alvorlig knæskade. Det var et sammenstød med holdkammeraten Mette Tranborg, der kort inde i anden halvleg sendte den 32-årige playmaker skrigende i gulvet. »Jeg tog en finte indad, og Rej kom løbende i samme retning, og så landede jeg oven på hendes knæ« udtalte Mette Tranborg ifølge Ritzau. Den danske træner Jesper Jensen afventer lægernes vurdering, før han henter en ekstra spiller til Spanien. »Det er for tidligt at sige noget om erstatning. Nu går vi hjem og kigger på det og hører, hvad læger og fysioterapeuter tænker, og så begynder vi at tænke på, om der eventuelt skal andre herned. Det gider vi ikke at begynde at gisne om«, sagde træneren efter kampen.

Atletik. Tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund, Lamine Diack, er død i en alder af 88 år. Lamine Diack fik i efteråret en dom på fire års fængsel for korruption. Han var anklaget for at have modtaget bestikkelse mod at dække over positive russiske dopingtest. Lamine Diack var præsident hos det Det Internationale Atletikforbund fra 1999 til 2015.

Håndbold. TTH Holsterbro-træner Søren Hansen er blevet sygemeldt på ubestemt tid med stressrelaterede symptomer. Assistenttræner Claus Uhrenholt overtater midlertidigt rollen som cheftræner.