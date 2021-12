Axelsen nedspiller inder og er klar til ny stor finale

Badminton. Viktor Axelsen er klar til finalen i World Tour Finals på Bali. Lørdag levede han op til favoritværdigheden i semifinalen med sejren på 21-13, 21-11 over inderen Lakshya Sen. Også i den indledende gruppe vandt Axelsen i to sæt over Sen, og det er faktisk reelt de eneste kampe, de to har spillet i turneringen, da både Rasmus Gemke og Kento Momota opgav at spille i den samme gruppe. I finalen skal Axelsen møde Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, der vandt sin semifinale overraskende over Lee Zii Jia fra Malaysia 21-18, 21-18. Uanset udfaldet kan Axelsen se tilbage på et fremragende 2021. Inden sæsonfinalen var han nået frem til finalen i 9 ud af 11 individuelle turneringer i 2021. Seks af dem har han vundet, to blev tabt i tætte kampe, mens coronasmitte forhindrede ham i at stille op i EM-finalen.

Tennis. Andrey Rublev og Daniil Medvedev levede begge op til favoritværdigheden i deres respektive singler lørdag, hvor Rusland mødte Tyskland i Davis Cup-semifinalen. De to stærke russere efterlod aldrig for alvor tvivl om udfaldet af deres kampe, som begge blev vundet i to sæt og sikrede russisk sejr på 2-0. Rublev besejrede Dominik Koepfer 6-4, 6-0, mens Medvedev besejrede Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4. Dermed bliver søndagens finale i den traditionsrige landsholdsturnering et opgør mellem Rusland og Kroatien. Kroaterne besejrede i semifinalen Serbien.

Chelsea-målmand Edouard Mendy strækker sig forgæves efter bolden, som West Hams Arthur Masuaku har sendt mod nettet. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Fodbold. West Ham lykkedes lørdag med at besejre Premier Leagues tophold Chelsea, da London-duellen endte 3-2 til hjemmeholdet. Dermed kan både Manchester City og Liverpool senere lørdag passere Chelsea i toppen af rækken.

FAKTA Direkte sport i tv DR1 20.30 Håndbold: Congo-Danmark (k) DR2 18.00 Fodbold: Vejle-Kolding IF TV 2 Sport 06.00 Badminton: World Tour Finals 15.10 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 18.00 Håndbold: Slovakiet-Tyskland (k) 20.30 Håndbold: VM, Kina-Spanien (k) 05.55 Badminton: World Tour Finals TV3+ 13.30 Fodbold: West Ham-Chelsea 18.00 Formel 1: Saudi-Arabiens GP, kval. TV3 Sport 09.50 Langrend: World Cup (k) 11.25 Nordisk kombineret: World Cup (k) 12.00 Langrend: World Cup (m) 13.25 Formel 2: Saudi-Arabiens Grand Prix 14.55 Formel 1: Saudi-Arabiens GP, træn. 18.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M 21.00 Fodbold: St. Pauli-Schalke 04 01.05 Ishockey: Washington-Columbus 04.05 Ishockey: Vancouver-Pittsburgh TV3 Max 13.30 Fodbold: Coventry-West Bromwich 16.00 Fodbold: Wolverhampt.-Liverpool 18.30 Fodbold: Watford-Manchester City 20.30 Håndbold: RN Löwen-F. Berlin (m) 01.25 Standardvogne: V8 Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Frankfurt Eurosport 1 12.55 Skiskydning: World Cup (k) 14.00 19.45 Billard: Snooker, UK Champ. 15.10 Skiskydning: World Cup (m) 16.00 Fodbold: Ipswich-Barrow 18.30 Fodbold: Yeovil-Stevenage Eurosport 2 13.00 Tennis: Davis Cup 19.00 Svømning: Int. Swim League TV 2 Sport X 12.50 Skiskydning: World Cup,- jagtst. (k) 14.00 Fodbold: Sevilla-Villarreal 16.15 Fodbold: Barcelona-Real Betis 18.30 Fodbold: Atlético Madrid-Mallorca 21.00 Fodbold: Sociedad-Real Madrid 00.50 Fodbold: Portland-Real Salt Lake Vis mere

Fodbold. Vejle-træner Peter Sørensen er stærkt uti