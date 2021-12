Liverpool overtager Premier Leagues førsteplads efter Chelseas kikser

Fodbold. Trods stort pres fra Liverpool skulle holdet lørdag helt ind i tillægstiden, før det lykkedes at knække Wolverhampton. Her scorede Divock Origi til facit 1-0, og dermed kunne Liverpool overtage førstepladsen i Premier League, efter Chelsea tidligere på dagen havde tabt lokalopgøret i London på udebane mod West Ham 2-3.

Badminton. Viktor Axelsen er klar til finalen i World Tour Finals på Bali. Lørdag levede han op til favoritværdigheden i semifinalen med sejren på 21-13, 21-11 over inderen Lakshya Sen. Også i den indledende gruppe vandt Axelsen i to sæt over Sen, og det er faktisk reelt de eneste kampe, de to har spillet i turneringen, da både Rasmus Gemke og Kento Momota opgav at spille i den samme gruppe. I finalen skal Axelsen møde Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, der vandt sin semifinale overraskende over Lee Zii Jia fra Malaysia 21-18, 21-18. Uanset udfaldet kan Axelsen se tilbage på et fremragende 2021. Inden sæsonfinalen var han nået frem til finalen i 9 ud af 11 individuelle turneringer i 2021. Seks af dem har han vundet, to blev tabt i tætte kampe, mens coronasmitte forhindrede ham i at stille op i EM-finalen.

Håndbold. Skjern Håndbold så lørdag længe ud til at blive det andet hold til at tage point fra GOG i mændenes bedste række. Men fynboerne sluttede bedst og tog en smal sejr på 30-29. Dermed kom holdet op på 25 point for 13 kampe i grundspillet. Det er fire point mere end Aalborg på andenpladsen. Skjern ligger nummer fire med 15 point.

Fodbold. For andet år i træk kan den tidligere danske landsholdsangriber Jon Dahl Tomasson og en hel stribe danske spillere kalde sig svenske mestre i fodbold. Med deres klub, Malmö FF, legede de lørdag med ilden i sidste spillerunde og fik 0-0 mod Halmstad, hvilket kun lige nøjagtigt var nok til at snuppe trofæet. AIK fra Stockholm var nemlig ikke langt efter. Klubben vandt 4-2 over Sirius og nåede dermed op på samme antal point som Malmö, der vandt på bedre målscore. Det hele blev derfor afgjort på målscore. Danskerne Lasse Nielsen, Søren Rieks, Anders Christiansen og Jonas Knudsen spiller i Malmö, hvor især de tre førstnævnte har betydningsfulde roller.

Cykling. To dage efter at være hyldet som dansk mester i pointløb i Ballerup Super Arena tronede den danske OL-sølvvinder i parløb Amalie Dideriksen også øverst på podiet ved DM i omnium i Odenses Thorvald Ellegaard Arena. Den 25-årige tidligere verdensmester på landevej sluttede med 166 point, mens Michelle Lauge Quaade og Karoline Hemmsen på de næste pladser scorede henholdsvis 147 og 138. Mændenes kappestrid domineredes af ryttere fra den guldvindende danske EM-trup i 4 km holdforfølgelsesløb med Tobias Aagaard som sejrherre med 135 point foran Rasmus Lund Pedersen med 124, Robin Skivild med 115 og Carl-Frederik Bévort med 114.

Tennis. Andrey Rublev og Daniil Medvedev levede begge op til favoritværdigheden i deres respektive singler lørdag, hvor Rusland mødte Tyskland i Davis Cup-semifinalen. De to stærke russere efterlod aldrig for alvor tvivl om udfaldet af deres kampe, som begge blev vundet i to sæt og sikrede russisk sejr på 2-0. Rublev besejrede Dominik Koepfer 6-4, 6-0, mens Medvedev besejrede Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4. Dermed bliver søndagens finale i den traditionsrige landsholdsturnering et opgør mellem Rusland og Kroatien. Kroaterne besejrede i semifinalen Serbien.

Chelsea-målmand Edouard Mendy strækker sig forgæves efter bolden, som West Hams Arthur Masuaku har sendt mod nettet. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Fodbold. West Ham lykkedes lørdag med at besejre Premier Leagues tophold Chelsea, da London-duellen endte 3-2 til hjemmeholdet. Dermed kan både Manchester City og Liverpool senere lørdag passere Chelsea i toppen af rækken.

Fodbold. Det er ikke kun i Danmark, at landsholdsanfører Simon Kjærs korsbåndsskade i onsdags har fyldt. Også i hans klub, AC Milan, har det påvirket holdkammeraterne. I lørdagens Serie A-kamp mod Salernitana, som blev vundet med 2-0, blev der sendt støttende hilsner til den danske holdkammerat både før og under kampen. Hele holdet varmede op i hvide T-shirts, hvorpå der stod ’Forza Simon’ som en hilsen til deres uheldige holdkammerat.

Fodbold. Vejle-træner Peter Sørensen er stærkt utilfreds med de baneforhold, der bliver budt hans superligahold i denne kolde tid. Fredag skulle truppen have trænet på Vejle Idrætsefterskole, men aftalen gik i vasken, og i stedet gik turen til VB Parken, hvor der blev trænet på en frossen kunstgræsbane, som ikke var ryddet for sne, skriver Vejle Amts Folkeblad. »Det er tre uger siden, vi begyndte ikke at kunne træne på vores eget anlæg, og i dag kan vi ikke træne på vores egen kunstgræsbane. Den er i øvrigt dårlig, for den er ikke lavet efter forskrifterne og er derfor farlig at spille på«, siger Peter Sørensen. Han mener, at faciliteterne er under al kritik og fortæller, at man har været nødt til at køre rundt i hele oplandet for at finde baner at spille på. Sørensen er i det hele taget utilfreds med baneforholdene i klubben. »Vi er langt under superligastandard både på kunstgræsbaner og græsbaner. Der arbejdes på stadion, men banen er stadig under al kritik. Vi har et af de bedste stadioner i landet, men banen er blandt de dårligste«, siger træneren.

Cykling. Godt to måneder efter at have sat punktum for en særdeles succesrig landevejssæson med en syvendeplads i Paris-Roubaix indledte en af cykelsportens mest lysende stjerner, belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma), aktiviteterne i sin oprindelige favoritdisciplin cykelcross med en suveræn triumf i den femte afdeling af vinterens superprestige. Den 27-årige belgier, der med 13 sejre topper årets vinderliste på landevejene sammen med slovenerne Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tog teten på den anden af de syv omgange på den voldsomt mudrede rute i den belgiske by Boom, og trods et styrt udbyggede han konstant forspringet og kunne dækket af pløre fra top til tå strække armene jublende i vejret 1.40 minut foran den nærmeste rival Toon Aerts og med yderligere 8 sekunder til den hollandske europamester Lars van der Haar på tredjepladsen.

Fodbold. Lyngby havde lørdag chancen for at overvintre på en oprykningsplads til Superligaen, men de kongeblå må nøjes med at ligge nummer tre efter den første halvsæson i 1. division. Lyngby førte ellers udekampen mod HB Køge med 3-2 indtil dybt inde i tillægstiden, men Køge udlignede og fik 3-3. Da var Lyngby ellers på vej mod et stort comeback, da holdet havde vekslet 1-2 til 3-2 i det sidste kvarter. Dermed har Lyngby 36 point for 18 kampe, bag FC Helsingør og Hvidovre IF, der fører an med henholdsvis 39 og 37 point. De to bedste rykker op i Superligaen.