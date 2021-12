Verstappen fejler og taber pole position til Hamilton i tæt formel 1-sæsonfinale

Motorsport. Max Verstappen var i sit sidste forsøg på vej til at snuppe pole position foran VM-rivalen Lewis Hamilton i Saudi-Arabien, men en oversatsning kostede hollænderen. I lørdagens formel 1-kvalifikation ramte han barrieren med baghjulet, som gik i stykker, mens Hamilton løb med den forreste startposition. For at gøre ondt værre på Verstappen, som lå til så at starte toer, vred Hamiltons teamkammerat, Valtteri Bottas, en stærk afsluttende omgang ud af sin Mercedes og klemte den ind i næstbedste tid. Han starter derfor toer og kan gøre starten søndag sværere for Verstappen. Med Hamiltons gode resultater i de seneste grandprixer er VM-duellen helt åben. Verstappen er stadig i front, men han har kun otte point ned til den regerende verdensmester med to grandprixer tilbage. Hvis Hamilton vinder søndagens grandprix foran Verstappen, og briten samtidig sætter hurtigste omgang, vil de to rivaler stå helt lige inden det afsluttende grandprix i Abu Dhabi i næste weekend.

Foto: Lars Poulsen Sydkoreas store navn Migyeong Lee bryder igennem Tunesiens forsvar og scorer.

Sydkoreas store navn Migyeong Lee bryder igennem Tunesiens forsvar og scorer. Foto: Lars Poulsen

Håndbold. I Danmarks gruppe F ved VM i Spanien var Tunesien tæt på sensationen, da holdet lørdag mødte Sydkorea i en rodet kamp præget af tekniske fejl. Sydkorea var på forhånd spået til at tage andenpladsen i den indledende gruppe efter Danmark, men tuneserne fulgte med de asiatiske mestre, og ved halvleg var stillingen 14-14. Anden halvleg var ligeledes en tæt affære, inden Sydkorea trak fra i de sidste 10 minutter og endte med at vinde 31-29. Hvis det danske landshold som ventet vinder over Congo lørdag aften, venter der en puljefinale mod Sydkorea mandag.

Fodbold. Trods stort pres fra Liverpool skulle holdet lørdag helt ind i tillægstiden, før det lykkedes at knække Wolverhampton. Her scorede Divock Origi til facit 1-0, og dermed kunne Liverpool overtage førstepladsen i Premier League, efter Chelsea tidligere på dagen havde tabt lokalopgøret i London på udebane mod West Ham 2-3.

Fodbold. Xavi Hernandez har ikke fået en drømmestart som cheftræner for hjerteklubben FC Barcelona, og lørdag løb han ind i det første nederlag i egen hule. Det 26-foldige mesterhold havde bolden meget, men offensiven var ganske ineffektiv. Det udnyttede Real Betis til at vinde 1-0 på Camp Nou efter en sen kontrascoring. Med nederlaget forbliver Barcelona på syvendepladsen i La Liga med hele 13 point op til Real Madrid i front. Betis ligger nr. 5 fem med 27 point.

Foto: -/Ritzau Scanpix Viktor Axelsen fortsætter ved Tour-finalen på Bali med at levere overbevisende spil. Derfor er han klar til finalen i endnu en stor turnering.

Viktor Axelsen fortsætter ved Tour-finalen på Bali med at levere overbevisende spil. Derfor er han klar til finalen i endnu en stor turnering. Foto: -/Ritzau Scanpix

Badminton. Viktor Axelsen er klar til finalen i World Tour Finals på Bali. Lørdag levede han op til favoritværdigheden i semifinalen med sejren på 21-13, 21-11 over inderen Lakshya Sen. Også i den indledende gruppe vandt Axelsen i to sæt over Sen, og det er faktisk reelt de eneste kampe, de to har spillet i turneringen, da både Rasmus Gemke og Kento Momota opgav at spille i den samme gruppe. I finalen skal Axelsen møde Kunlavut Vitidsarn fra Thailand, der vandt sin semifinale overraskende over Lee Zii Jia fra Malaysia 21-18, 21-18. Uanset udfaldet kan Axelsen se tilbage på et fremragende 2021. Inden sæsonfinalen var han nået frem til finalen i 9 ud af 11 individuelle turneringer i 2021. Seks af dem har han vundet, to blev tabt i tætte kampe, mens coronasmitte forhindrede ham i at stille op i EM-finalen.

Håndbold. Skjern Håndbold så lørdag længe ud til at blive det andet hold til at tage point fra GOG i mændenes bedste række. Men fynboerne sluttede bedst og tog en smal sejr på 30-29. Dermed kom holdet op på 25 point for 13 kampe i grundspillet. Det er fire point mere end Aalborg på andenpladsen. Skjern ligger nummer fire med 15 point.

Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix Tjekkiske Patrick Schick var ustyrlig hos Bayer Leverkusen.

Tjekkiske Patrick Schick var ustyrlig hos Bayer Leverkusen. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Fodbold. Da Bayer Leverkusen lørdag sejrede 7-1 over bundholdet Greuther Fürth i Bundesligaen, blev holdets tjekkiske frontløber Patrik Schick noteret for fire træffere på stribe i løbet af 27 minutter efter pausen. Dermed blander den 25-årige angriber sig i topscorerstillingen, hvor de andre i top-3 er Robert Lewandowski og Erling Haaland. Leverkusen er nr. 3 i tabellen.

Fodbold. For andet år i træk kan den tidligere danske landsholdsangriber Jon Dahl Tomasson og en hel stribe danske spillere kalde sig svenske mestre i fodbold. Med deres klub, Malmö FF, legede de lørdag med ilden i sidste spillerunde og fik 0-0 mod Halmstad, hvilket kun lige nøjagtigt var nok til at snuppe trofæet. AIK fra Stockholm var nemlig ikke langt efter. Klubben vandt 4-2 over Sirius og nåede dermed op på samme antal point som Malmö, der vandt på bedre målscore. Det hele blev derfor afgjort på målscore. Danskerne Lasse Nielsen, Søren Rieks, Anders Christiansen og Jonas Knudsen spiller i Malmö, hvor især de tre førstnævnte har betydningsfulde roller.

Cykling. To dage efter at være hyldet som dansk mester i pointløb i Ballerup Super Arena tronede den danske OL-sølvvinder i parløb Amalie Dideriksen også øverst på podiet ved DM i omnium i Odenses Thorvald Ellegaard Arena. Den 25-årige tidligere verdensmester på landevej sluttede med 166 point, mens Michelle Lauge Quaade og Karoline Hemmsen på de næste pladser scorede henholdsvis 147 og 138. Mændenes kappestrid domineredes af ryttere fra den guldvindende danske EM-trup i 4 km holdforfølgelsesløb med Tobias Aagaard som sejrherre med 135 point foran Rasmus Lund Pedersen med 124, Robin Skivild med 115 og Carl-Frederik Bévort med 114.

Tennis. Andrey Rublev og Daniil Medvedev levede begge op til favoritværdigheden i deres respektive singler lørdag, hvor Rusland mødte Tyskland i Davis Cup-semifinalen. De to stærke russere efterlod aldrig for alvor tvivl om udfaldet af deres kampe, som begge blev vundet i to sæt og sikrede russisk sejr på 2-1. Rublev besejrede Dominik Koepfer 6-4, 6-0, mens Medvedev besejrede Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4. Dermed bliver søndagens finale i den traditionsrige landsholdsturnering et opgør mellem Rusland og Kroatien. Kroaterne besejrede i semifinalen Serbien.