Axelsen vinder suverænt sæsonfinalen, men har et godt øje til VM-titlen

Badminton. Viktor Axelsen lagde søndag et nyt lag på sit fremragende 2021. Den danske verdensetter slog i sæsonfinalen, World Tour Finals, Kunlavut Vitidsarn fra Thailand 21-12, 21-8 i finalekampen. Det er 27-årige Axelsens syvende individuelle titel i det nuværende kalenderår. Danskeren, der for nylig erobrede førstepladsen på verdensranglisten fra japanske Kento Momota, vandt sidste søndag Super 1000-turneringen Indonesia Open. Axelsen kalder søndagens sejr for fantastisk, men han tager det roligt, da VM starter om en uges tid. »Jeg kommer til at vente en smule med den helt store fejring. Lige nu skal jeg bare restituere så godt som muligt, og så giver jeg den en skalle igen til VM«, siger Axelsen til TV 2 Sport.

Fodbold. Dortmunds 18-årige engelske midtbaneprofil Jude Bellingham kan formentlig se frem til en straf. Søndag bekræftede Tysklands Fodboldforbund (DFB), at man har åbnet en undersøgelse af Bellinghams udtalelser efter Dortmunds 2-3-nederlag til Bayern München lørdag. Flere Dortmund-aktører har udtalt sig kritisk om dommer Felix Zwayer, og holdets cheftræner, Marco Rose, fik det røde kort for brok undervejs. Men Bellinghams udtalelser til Viaplay har fået særlig fokus. »Man giver den største kamp i Tyskland til en dommer, der før har matchfixet. Hvad kan man så forvente?«, sagde Jude Bellingham lige efter opgøret. Den unge englænder henviser til en matchfixingsag fra 2005, hvor Felix Zwayer blev udelukket i seks måneder for blandt andet at have modtaget 300 euro fra skandaledommeren Robert Hoyzer.

Ishockey. Metal Ligaens førerhold, Aalborg Pirates, fik én over næbbet, da klubben søndag var på besøg hos Esbjerg Energy. Nordjyderne måtte således tage hjem med et 0-5-nederlag i bagagen. Esbjerg scorede til 1-0 i 1. periode og 2-0 i 2. periode, inden det endte med tre scoringer i sidste periode. Esbjerg har nu vundet tre kampe i træk og er på femtepladsen. Aalborg holder fast i førstepladsen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Hvidovres Marcus Lindberg i duel med Victor Ekani fra SønderjyskE søndag i pokalkvartfinalen.

Fodbold. Den indskiftede midtbaneprofil Mads Albæk skaffede søndag SønderjyskK en sejr i pokalturneringen. Albæk bragede efter 86 minutters spil bolden op i hjørnet, da holdet besejrede Hvidovre med 1-0 i den første af to pokalkvartfinaler. Hvidovre havde inden drømmehugget fra Albæk ramt stolpen to gange og havde i den grad budt de seneste to sæsoners pokalfinalister op til dans i en jævn kamp. Returkampen afvikles fredag, og der spilles uden reglen om udebanemål.

Speedskating. Lørdag aften kørte Viktor Hald Thorup over stregen som nr. 2 i disciplinen fællesstart i sæsonens tredje World Cup-stævne, der bliver afholdt i Utah i USA. Den belgiske stjerneskater Bart Swings vandt løbet, og danske Stefan Due Schmidt blev nr. 9. Landstræner Jesper Carlson erklærer sig pavestolt. »Drengene gennemførte præcis den taktik, som vi havde aftalt«, siger han i en pressemeddelelse. Håbet er nu, at præstationerne er nok til en OL-kvalifikation i fællesstart.

Sejlsport. Uden at have leveret egentlige topresultater er Anne-Marie Rindom tilbage i medaljekampen med VM for laser radial ud for Al Mussanah i Oman. Med placeringerne 5-5-13 avancerede Anne-Marie Rindom til den samlede andenplads med 54 point, 18 point efter den førende polak, Agata Barwinska. De to øvrige danskere Anna Munch og Michala Norsell havde en anderledes svær dag og faldt tilbage til samlede placeringer som 20 og 24. VM-stævnet slutter mandag.

Golf. Inden søndagens 4. runde er alle tre danske deltagere på kurs mod at klare cuttet i kvalifikationen til næste års LPGA Tour. Emily Kristine Pedersen i 6 under par er på en 13.-plads, Nicole Broch Estrup i 1 under par er nr. 46, og amatøren Karen Fredgaard er i par efter sin hidtil bedste runde som nr. 61 lige akkurat inde blandt de 70, der i næste uge skal spille yderligere fire runder i kampen om de 40 adgangskort til LPGA Tour.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen skal have ny cheftræner. Søndag meddelte Poulsens klub, RB Leipzig, på sin hjemmeside, at den har sagt farvel til amerikanske Jesse Marsch. Ifølge klubben er Marsch »... efter gensidig aftale« løst fra sin kontrakt. 48-årige Marsch kom i sommer til RB Leipzig fra den østrigske søsterklub, Red Bull Salzburg. Samarbejdet har dog været en resultatmæssig skuffelse, og aktuelt ligger holdet efter tre liganederlag i træk nr. 11 i Bundesligaen. Tyskeren Achim Beierlorzer bliver den midlertidige erstatning på trænerbænken. Han har tidligere været permanent cheftræner i blandt andet Mainz og FC Köln.