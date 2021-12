Anne-Marie Rindom misser VM-medalje i sidste sejlads

Sejlsport. Indtil sidste sejlads førte Anne-Marie Rindom i kampen om årets VM i laser radial, men den olympiske mester sluttede stævnet i Al Mussanah i Oman lige uden for medaljerækken på den frustrerende 4.-plads. I næstsidste sejlads blev Anne-Marie Rindom nummer 36, som var hendes anden fratrækker i stævnet, og i sidste sejlads kunne hun have sikret guldet med en placering som nummer 12, efter belgieren Emma Plasschaert var sejlet over målstregen med en afsluttende 3.-plads, men da Anne-Marie Rindom blev nummer 19 i sidste sejlads, blev hun overhalet af både polakken Agata Brawinska og letten Viktorija Andrulyte. Emma Plasschaert, der blev nummer 4 ved OL tidligere i år, vandt sit andet VM-guld efter også at have sejret i Aarhus i 2018.