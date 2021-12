»Vi ønsker ikke at straffe millioner af mennesker«: Forbund afviser boykot af Kina efter sag om tennisspiller

Tennis. Sagen om den 35-årige tennisspiller Peng Shuai får ikke Det Internationale Tennisforbund til at suspendere kampe i Kina. »Vi ønsker ikke at straffe millioner af mennesker«, siger ITF-præsident David Haggerty ifølge AFP. Dermed går tennissportens øverste organ samme vej som herrernes internationale tennisforbund, ATP, der heller ikke vil boykotte Kina. Sagen om Peng Shuai begyndte, da den unge tennisspiller anklagede tidligere kommunistleder Zhang Gaoli for et seksuelt overgreb. Kort efter forsvandt Peng Shuai, og siden har der været stor bekymring om hendes velbefindende. WTA, kvindernes internationale tennisforbund, valgte i sidste uge at suspendere alle turneringer i Kina.