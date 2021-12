En pikant reklame er kommet susende ind i OL-kvalifikationen

Curling. OL-kvalifikationen er i fuld gang i hollandske Leeuwarden, hvor det danske mixed-team har indledt med to sejre og to nederlag – tirsdag formiddag blev det 7-8 mod Australien. Tv-billeder af Jasmin Lander og Henrik Holtermanns jagt på en plads ved legene i Beijing om to måneder kommer der til gengæld ikke mange af. Og årsagen er pikant, skriver InsideThe Games. En hollandsk online-sexshop er nemlig stævnesponsor og har reklamer på isen, hvilket har fået flere tv- og streamingtjenester til at droppe transmissionerne. En talsperson for online-sexshoppen erklærer sig ifølge InsideTheGames overrasket over al virakken og tilføjer, at »curling er en fin sport at støtte«.

Fodbold. Superligaklubben Silkeborg IF har forlænget kontrakten med fire Oliver Sonne frem til sommeren 2026. Mark Brink og Anders Klynge har fået forlængelser til sommeren 2025, mens Tobias Salquists aftale nu udløber ved udgangen af 2025.

Fodbold. Mohamed Daramy er blevet degraderet til Ajax’ reservehold, hvor han mandag aften fik tiltrængte kampminutter i benene i en 1-0-sejr i den næstbedste række mod Emmen. Danskeren, der skiftede fra FC København i august, har en del at lære endnu, før han kan begå sig på førsteholdet. »Man kan se, at han har kvaliteter. Nu skal han lære at lukrere på det og komme i gode positioner. Defensivt, i presspillet, skal han stadig blive bedre«, siger Ajax-træneren Erik ten Hag ifølge Tipsbladet til Voetbal International. Daramy har blot spillet 205 minutter for Ajax’ førstehold siden skiftet fra FCK.

Fodbold. Hvem er Hamburger SV-spilleren Bakery Jatta egentlig? Det spørgsmål vil anklagemyndigheden i Hamburg nu have svar på. Jatta, der angiveligt er 23 år, kom til Tyskland som flygtning uden pas i 2015, og da han var mindreårig fik han automatisk opholdstilladelse. Men måske hedder han i virkelighed Bakary Daffeh og er to år ældre. Anklagemyndigheden i Hamburg vil derfor have fodboldspilleren dømt for fire brud på de tyske regler om ophold samt for dokumentfalsk.

Foto: Der Spiegel

En tidligere U20-landstræner i Gambia berettede i 2019 overfor Sport Bild, at han for år tilbage havde haft Bakery Daffeh under sine vinger. »Jeg er sikker på, at han scorede et vigtigt mål for mig i 2014. Nu spiller han i Tyskland«, sagde træneren Mustapha Manneh, er slet ikke var i tvivl om, at spilleren havde repræsenteret det gambianske ungdomslandshold og været på kontrakt i blandt andet Brikama United i Gambia.

Fodbold. En delegation fra Dansk Boldspil-Union (DBU) besøger i denne uge den omdiskuterede VM 2022-vært Qatar og vil tage en kritisk dialog med arrangørerne og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). »Menneskerettighedssituationen i Qatar er fortsat meget alvorlig. Besøget kommer på et vigtigt tidspunkt - særligt med den seneste tids debat, der omhandler pressefrihed, lige rettigheder for alle på stadion og ikke mindst implementering af reformerne for migrantarbejderne«, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Olympisk. USA har valgt at boykotte vinter-OL i Kina på politisk niveau. En diplomatisk boykot betyder, at USA ikke vil sende officielle repræsentanter.

»Præsident Bidens administration vil ikke sende nogen diplomatisk eller officiel repræsentation til vinter-OL i Beijing i 2022 på grund af det igangværende folkedrab og de forbrydelser mod menneskeheden, der foregår i Xinjiang, samt andre krænkelser af menneskerettighederne«, siger talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki.

Direkte sport i tv Tirsdag 7. december DR 2 18.00 Håndbold: Angola-Slovenien (k) 20.30 Håndbold: Frankrig-Montenegro (k) TV 2 Sport 18.00 Håndbold: Kasakhstan-Iran (k) 20.30 Håndbold: Holland-Sverige (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Milan-Liverpool TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Paris SG-Club Brugge 16.00 Fodbold: U19, Real Madrid-Inter 18.45 Fodbold: Paris SG-Club Brugge 21.00 Fodbold: Real Madrid-Inter 1.05 Ishockey: Toronto-Columbus TV3 Max 18.45 Håndbold: GOG-Lemgo (m) 21.00 Fodbold: FC Porto-Atlético Madrid Eurosport 1 13.4+19.45 Snooker: Scottish Open TV 2 Sport X 18.00 Ishockey: Sparta Prag-Rögle 20.30 Håndbold: Norge-Rumænien (k) 1.30 Basketball: Dallas-Brooklyn Vis mere

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) respekterer USA’s beslutning om en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing i februar 2022. Ifølge IOC er det en »ren politisk beslutning, som hvert enkelt land selv må træffe«. På det sportslige plan har foreløbigt 82 amerikanske atleter kvalificeret sig og mange flere kommer til i de kommende uger. USA er som regel repræsenteret med langt over 200 atleter ved vinterlegene.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) opruster på talentudviklingen på pige- og kvindesiden. 45-årige Anders Gerber skal fremover stå i spidsen for et intensiveret talentudviklingsarbejde. »Jeg glæder mig til at understøtte og bidrage til, at vi kan accelerere den gode udvikling på pige- og kvindesiden yderligere. Jeg ser frem til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et hus præget af stor faglighed og engagement – og så glæder jeg mig til at fortsætte samarbejdet med klubberne, der er afgørende for udviklingen af dansk kvindefodbold«, siger Anders Gerber, som starter som i jobbet 20. februar 2022. Gerber har siden august 2018 været ansat i DBU Jura & Licens som auditør. Han har haft Uefa Pro-trænerlicens siden 2008.

Olympisk. Repræsentanter fra New Zealands regering vil på grund af pandemien ikke være repræsenteret ved vinter-OL i Beijing. Det oplyser New Zealands vicepremierminister Grant Robertson ifølge Ritzau. »Vi har allerede gjort det klart, at vi ikke vil være repræsenteret der på ministerniveau. Der var en række faktorer, men det har mest at gøre med covid«, siger han og tilføjer, at beslutningen ikke er taget på grund af USA’s diplomatiske boykot af OL i Kina.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic er udtaget til Serbiens hold, der skal deltage i ATP Cup i Sydney, der spilles i januar før Australian Open, hvor Djokovic er forsvarende mester. Der har længe været tvivl om serberens deltagelse, da han har holdt det hemmeligt, hvorvidt han er vaccineret mod covid-19. For at spille i Sydney uden at være vaccineret skal myndighederne i delstaten New South Wales ansøge om dispensation for en deltager, og vedkommende skal i 14 dages karantæne ved ankomsten til Australien.

Prisuddeling. OL- og VM-guldvinderne i parløb på cykelvelodromen, Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, er som de første nomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2021. Det meddeler Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. De øvrige to nominerede offentliggøres i de kommende uger. Prisen uddeles 8. januar ved en galla i Herning.

Ishockey. Lars Eller blev noteret for en enkelt assist, da han med sin klub Washington sejrede 4-3 efter straffeslag mod Anaheim i NHL.