HB Køge må undvære kræftramt træner i den sidste CL-kamp

Fodbold. HB Køge-kvindernes træner Søren Randa-Boldt skal opereres for tyktarmskræft og skal derefter i kemoterapi. Han er derfor fraværende på sidelinjen, når klubben afslutter Champions League-gruppespillet mod FC Barcelona i næste uge. »Heldigvis har kræften ikke nået at sprede sig, og det danske sundhedsvæsen er kompetent, så jeg føler, at jeg er i trygge hænder«, siger Søren Randa-Boldt til HB Køges hjemmeside, hvor han tilføjer, at han vil styre sine tropper i torsdagens hjemmekamp mod Hoffenheim, inden assistent Kim Daugaard vikarierer som cheftræner.

Fodbold. 2. divisionsklubben B.93 er blevet tilført et større millionbeløb, efter det privatejede investeringsselskab H5 Capital har købt 34 procent af B.93 Kontrakt Fodbold ApS. B.93 agter at bruge pengene på at optimere forholdene for klubbens bedste spillere, men de skal primært investeres i ungdomskontrakter og klubbens generelle arbejde.

Fodbold. Efter et halvt som udlejet fra AGF har den 20-årige forsvarsspiller Mikkel Larsen fået en permanent kontrakt med AC Horsens.

Fodbold. Fodboldens Disciplinærinstans har straffet FC København og AGF med bøder på henholdsvis 45.000 og 50.000 kroner for brug af pyroteknik i forbindelse med Superligakampen i Parken 21. november.

Fodbold. Premier League-klubben Tottenham er ifølge BBC blevet ramt af et større coronaudbrud blandt spillere og stab. Sky Sports skriver, at der er tale om 6 spillere og 2 fra staben. Klubben har 8 kampe på programmet frem til 1. januar.

Curling. OL-kvalifikationen er i fuld gang i hollandske Leeuwarden, hvor det danske mixed-team har indledt med to sejre og to nederlag – tirsdag formiddag blev det 7-8 mod Australien. Tv-billeder af Jasmin Lander og Henrik Holtermanns jagt på en plads ved legene i Beijing om to måneder kommer der til gengæld ikke mange af. Og årsagen er pikant, skriver InsideThe Games. En hollandsk online-sexshop er nemlig stævnesponsor og har reklamer på isen, hvilket har fået flere tv- og streamingtjenester til at droppe transmissionerne. En talsperson for online-sexshoppen erklærer sig ifølge InsideTheGames overrasket over al virakken og tilføjer, at »curling er en fin sport at støtte«.

Cykling. Den 36-årige veteran Mark Cavendish har forlænget kontrakten med Quick-Step, så aftalen også gælder i 2022. Briten løb med fire etapesejre i årets Tour de France og briten tangerede derved legenden Eddy Merckx’ rekord på 34 gevinster.

Foto: Piroschka Van De Wouw/Ritzau Scanpix Ajax skal i aktion i Champions League i aften mod Sporting, men det bliver uden den 19-årige dansker.

Fodbold. Borussia Dortmunds engelske spiller Jude Bellingham er blevet idømt en bøde på 40.000 euro, ca. 300.000 kroner, af Det Tyske Fodboldforbund (DFB). Bellingham antydede efter klassikeren i lørdags mod Bayern München, at kampens dommer, Felix Zwayer, var korrupt. »Man giver den største kamp i Tyskland til en dommer, der før har matchfixet. Hvad kan man så forvente?«, lød det fra Bellingham. 40-årige Felix Zwayer var i 2005 impliceret i en matchfixingskandale og havde modtaget 300 euro i forbindelse med en kamp i 2. Bundesliga, men blev senere whisteblower og slap med en karantæne. En karantæne, der var hemmeligholdt, indtil avisen Die Zeit i 2014 afslørede DFB’s noget uvante rettergang mod Zwayer udenfor offentlighedens lys.

Fodbold. På hvilket stadions plæne kan spillerne fra Superligaen bedst lide at spille? I spillerforeningens årlige undersøgelse løber Brøndby med prisen som den bedste bane med en gennemsnitskarakter på 4,67. Viborgs hjemmebane følger lige efter med 4,56, mens kunstgræsset hos FC Nordsjælland (1,25) og Silkeborg (2) scorer dårligst. Det er udeholdenes anførere, der bedømmer banerne på en skala fra 1 til 5: (1=elendig, 2=under middel, 3=godkendt, 4=over middel, 5=fantastisk). FC København har den dårligste græsbane med et snit på 2,5.

Floorball. Efter tre kvartfinalepladser i træk ved VM måtte det danske landshold for mænd strække våben i kvalifikationen til kvartfinalerne ved den igangværende VM-turnering i Helsinki, Finland. Mikkel Christensen fra Benløse FC scorede til 1-0 og udlignede til 2-2 mod Estland, men det danske hold blev trykket ned i 3. periode og tabte 3-5.

Fodbold. Superligaklubben Silkeborg IF har forlænget kontrakten med Oliver Sonne frem til sommeren 2026. Mark Brink og Anders Klynge har fået forlængelser til sommeren 2025, mens Tobias Salquists aftale nu udløber ved udgangen af 2025.

Fodbold. Mohamed Daramy er blevet degraderet til Ajax’ reservehold, hvor han mandag aften fik tiltrængte kampminutter i benene i en 1-0-sejr i den næstbedste række mod Emmen. Danskeren, der skiftede fra FC København i august, har en del at lære endnu, før han kan begå sig på førsteholdet. »Man kan se, at han har kvaliteter. Nu skal han lære at lukrere på det og komme i gode positioner. Defensivt, i presspillet, skal han stadig blive bedre«, siger Ajax-træneren Erik ten Hag ifølge Tipsbladet til Voetbal International. Daramy har blot spillet 205 minutter for Ajax’ førstehold siden skiftet fra FCK.

Fodbold. Hvem er Hamburger SV-spilleren Bakery Jatta egentlig? Det spørgsmål vil anklagemyndigheden i Hamburg nu have svar på. Jatta, der angiveligt er 23 år, kom til Tyskland som flygtning uden pas i 2015, og da han var mindreårig fik han automatisk opholdstilladelse. Men måske hedder han i virkelighed Bakary Daffeh og er to år ældre. Anklagemyndigheden i Hamburg vil derfor have fodboldspilleren dømt for fire brud på de tyske regler om ophold samt for dokumentfalsk.

En tidligere U20-landstræner i Gambia berettede i 2019 overfor Sport Bild, at han for år tilbage havde haft Bakery Daffeh under sine vinger. »Jeg er sikker på, at han scorede et vigtigt mål for mig i 2014. Nu spiller han i Tyskland«, sagde træneren Mustapha Manneh, er slet ikke var i tvivl om, at spilleren havde repræsenteret det gambianske ungdomslandshold og været på kontrakt i blandt andet Brikama United i Gambia.

Fodbold. En delegation fra Dansk Boldspil-Union (DBU) besøger i denne uge den omdiskuterede VM 2022-vært Qatar og vil tage en kritisk dialog med arrangørerne og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). »Menneskerettighedssituationen i Qatar er fortsat meget alvorlig. Besøget kommer på et vigtigt tidspunkt - særligt med den seneste tids debat, der omhandler pressefrihed, lige rettigheder for alle på stadion og ikke mindst implementering af reformerne for migrantarbejderne«, siger DBU-direktør J