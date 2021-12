Boykot: Stor del af USA's delegation bliver væk fra vinter-OL i Kina

Olympisk. USA har valgt at boykotte vinter-OL i Kina på politisk niveau. En diplomatisk boykot betyder, at USA ikke vil sende officielle repræsentanter.

»Præsident Bidens administration vil ikke sende nogen diplomatisk eller officiel repræsentation til vinter-OL i Beijing i 2022 på grund af det igangværende folkedrab og de forbrydelser mod menneskeheden, der foregår i Xinjiang, samt andre krænkelser af menneskerettighederne«, siger talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) respekterer USA’s beslutning om en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing i februar 2022. Ifølge IOC er det en »ren politisk beslutning, som hvert enkelt land selv må træffe«. På det sportslige plan har foreløbigt 82 amerikanske atleter kvalificeret sig og mange flere kommer til i de kommende uger. USA er som regel repræsenteret med langt over 200 atleter ved vinterlegene.

Olympisk. Repræsentanter fra New Zealands regering vil på grund af pandemien ikke være repræsenteret ved vinter-OL i Beijing. Det oplyser New Zealands vicepremierminister Grant Robertson ifølge Ritzau. »Vi har allerede gjort det klart, at vi ikke vil være repræsenteret der på ministerniveau. Der var en række faktorer, men det har mest at gøre med covid«, siger han og tilføjer, at beslutningen ikke er taget på grund af USA’s diplomatiske boykot af OL i Kina.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic er udtaget til Serbiens hold, der skal deltage i ATP Cup i Sydney, der spilles i januar før Australian Open, hvor Djokovic er forsvarende mester. Der har længe været tvivl om serberens deltagelse, da han har holdt det hemmeligt, hvorvidt han er vaccineret mod covid-19. For at spille i Sydney uden at være vaccineret skal myndighederne i delstaten New South Wales ansøge om dispensation for en deltager, og vedkommende skal i 14 dages karantæne ved ankomsten til Australien.

Prisuddeling. OL- og VM-guldvinderne i parløb på cykelvelodromen, Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, er som de første nomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2021. Det meddeler Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. De øvrige to nominerede offentliggøres i de kommende uger. Prisen uddeles 8. januar ved en galla i Herning.

Ishockey. Lars Eller blev noteret for en enkelt assist, da han med sin klub Washington sejrede 4-3 efter straffeslag mod Anaheim i NHL.