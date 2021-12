Thorbjørn Olesen er frikendt for alle tiltaler ved retten i London

Golf. Thorbjørn Olesen er to et halvt år efter en flyvetur mellem Nashville i USA og London blevet frikendt for de tre forhold, han var blevet tiltalt for, efter at være blevet anholdt 29. juli 2019 ved ankomsten til lufthavnen i Heathrow. Ved rettet i London var Thorbjørn Olesen tiltalt for berøring af seksuel karakter uden samtykke, et overfald af mindre grov karakter og for at være beruset på flyet. 31-årige Thorbjørn Olesen benægtede ikke, at episoderne havde fundet sted, men han nægtede sig skyldig i tiltalerne, blandt andet med henvisning til, at han efter indtagelse af alkohol og sovepiller intet kunne huske fra episoden. Da han blev tiltalt, blev Thorbjørn Olesen suspenderet fra både den amerikanske PGA Tour og European Tour, da han var ummer 62 på verdensranglisten, men da sagen trak i langdrag, fik han lov til at spille. Sagen har imidlertid kostet Thorbjørn Olesen er lang række særdeles lukrative sponsoraftaler med bl.a. Nike.

Direkte sport i tv Onsdag 8. december DR1 20.30 Håndbold: Danmark-Ungarn (k) TV 2 Sport 15.30 Håndbold: VM, mellemrunde (k) 18.00 Håndbold: VM, mellemrunde (k) 20.30 Håndbold: VM, mellemrunde (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Bayern M.-Barcelona TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 RB Salzburg-Sevilla 16.00 Fodbold: U19 Man. U.-Young Boys 18.45 Fodbold: Zenit-Chelsea 21.00 Fodbold: Man. United-Young Boys 01.05 Ishockey: New Jersey-Philadelphia TV3 Max 18.45 Håndbold: Elverum-Aalborg (m) 21.00 Fodbold: RB Salzburg-Sevilla Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Scottish Open TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Miami-Milwaukee Vis mere

Fodbold. 13 personer – 8 spillere samt 5 fra staben omkring førsteholdet - er nu testet coronapositive i den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjergs engelske klub Tottenham. Holdet skal torsdag spille en kamp i Conference League, men nye smittetilfælde kan føre til, at holdets kamp mod franske Rennes måske skal udsættes. Manager Antonio Conte siger ifølge AP, at situationen er alvorlig. »Vi er lidt skræmte, for vi ved ikke, hvad der kommer til at ske«, siger den italienske manager. En trup til en europæisk kamp skal bestå af mindst 13 spillere, herunder en målmand.

Fodbold. Superligaklubben OB er klar til at indlemme Christian Eriksen i truppen, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, at få en aftale i hus med verdensstjernen, der ikke har spillet, siden han kollapsede i Parken under EM-opgøret mod Finland i juni. Over for B.T. slår direktøren i selskabet bag OB, Odense Sport & Event, fast, at dørene står åben for klubbens tidligere ungdomsspiller. »Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen«, siger Enrico Augustinus til B.T., og tilføjer: »Vi kan strække os et stykke. Men der er vel ingen danske klubber, der har penge til at købe ham fri. Måske FCK har«. Eriksen har selvtrænet med en privat coach på OB’s træningsbaner, og ifølge Augustinus er klubben i løbende sms-kontakt med 29-årige Eriksen.

Fodbold. Landsholdsspilleren Jesper Lindstrøm går glip af Eintracht Frankfurts kamp mod Fenerbahce i Europa League torsdag. 21-årige Lindstrøm døjer med en mindre lårskade.

Fodbold. Kroatien og landstræner Zlatko Dalic har forlænget samarbejdet frem til sommeren 2024. 55-årige Dalic førte i 2018 Kroatien i VM-finalen.

Fodbold. St. Pauli må i bestræbelserne på at holde førstepladsen i den næstbedste tyske række undvære den danske angriber Simon Makienok i en rum tid. Makienok er smittet med corona, forlyder det fra Hamburg-klubben.

Curling. Jasmin Lander og Henrik Holtermann OL-drøm lever efter en sejr tirsdag aften på 9-3 mod Spanien ved OL-kvalifikationen i mixed i Holland. Her skal den danske duo onsdag kl. 19 ud i en gyser mod Ungarn, som skal besejres, såfremt de skal holde sig inde i OL-varmen. I formiddagens kampe var der sejre til Rusland, Spanien og Australien, som nu er sikker på en plads i slutspillet om en OL-billet.

Badminton. Spillerne fra Indonesien har meldt afbud til VM i spanske Huelva bare fem dage før spillet med fjerbolden indledes. Det er coronavarianten Omikrons spredning, der er den primære årsag, skriver Ritzau. »Vi ønsker ikke at løbe nogen risiko. Atleternes sikkerhed og helbred er altafgørende. Vi har diskuteret det med spillerne, og de gik med til at trække sig fra VM«, siger Rionny Mainaky, der er udviklingschef i det indonesiske badmintonforbund. Ud over de indonesiske spillere har også den topseedede japaner Kento Momota trukket sig. Momota er skadet, skriver Det Internationale Badminton Forbund (BWF) på sin hjemmeside. Viktor Axelsen og Anders Antonsen er nu seedet som nummer et og to i herresingle.

Golf. Thorbjørn Olesen nægter sig fortsat skyldig i anklager om vold og krænkelser. »Jeg skammede mig og havde det forfærdeligt«, sagde danskeren til Sky News efter tirsdagens retsmøder i London. Olesen er tiltalt for tre forhold under en flyvetur fra Nashville til London i juli 2019. Han nægter sig ifølge Ritzau skyldig i anklagerne om ’sexual assault on a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ’assault by beating’, som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet. »Jeg havde det helt forfærdeligt og var frygtelig ked af det. Jeg kunne slet ikke tro, hvad de fortalte, der var foregået«, sagde Olesen, der havde indtaget 6-7 genstande samt sovepiller i forbindelse med flyrejsen.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede to gange for Columbus Blue Jackets, da holdet natten til onsdag mødte Toronto Maple Leafs i NHL, men danskeren måtte alligevel rejse fra Canada som taber. Toronto Maple Leafs vandt nemlig 5-4. Også Nikolaj Ehlers scorede i nattens runde, men landsmanden Frederik Andersen trak det længste strå, da Carolina Hurricanes vandt 4-2 mod Winnipeg Jets.

Tennis. De danske profiler Clara Tauson og Holger Rune figurerer på listen over deltagere i Australian Open 2022. For at deltage i turneringen, skal man være vaccineret mod covid-19. Legendariske Serena Williams er ikke opført på listen over spillere til turneringen i januar. Den 40-årige amerikaner, der ikke har spillet siden juli, er af sin læge blevet frarådet at stille op. Til gengæld lover Williams, at hun kommer tilbage i 2023 – som 41-årig.

Fodbold. Landsholdsbacken Jens Stryger Larsen skal have ny træner i Udinese. Serie A-klubben fyrede tirsdag træneren Luca Gotti, der har siddet på posten i omkring to år. Klubben ligger i øjeblikket på 14.-pladsen i Serie A med 16 point for 16 kampe. Assistenten Gabriele Cioffi er onsdag udpeget som midlertidig chef.

Fodbold. Glen Riddersholm er tilbage i sin gamle rolle i belgiske Genk. Tirsdag hyrede klubben tyskeren Bernd Storck som ny cheftræner. Riddersholm kom for en måned siden til Genk som assistenttræner og overtog kortvarigt cheftrænerposten sammen med den anden assistenttræner, Domenico Olivieri.