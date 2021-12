Ny Fremad Amager ejer tidligere dømt for bedrageri

Fodbold. Fremad Amagers nye ejer er tidlige blevet dømt for bedrageri. Det skriver mediet Tipsbladet, som har set de amerikanske retsdokumenter. Der er tale om Joshua Wallace, som er leder af den investorgruppe, der har købt københavnerklubben. Ifølge Tipsbladet blev Wallace i 2013 dømt for at have svindlet kunder for 3,5 millioner dollar i sit firma System Capital. Joshua Wallace har derudover været involveret i en anden, mindre bedragerisag. Fremad Amager-direktør Allan Ravn kender til den nye ejers fortid: »I en proces omkring et køb og salg af en virksomhed, i det her tilfælde en fodboldklub, er der tusindvis af dialoger og samtaler på kryds og tværs og due diligence, og hvad ved jeg. At decideret spørge ind til en eventuel købers kriminelle fortid, det har jeg ikke gjort«, siger han til Tipsbladet. Det er det Monaco-baserede selskab SCP Waterfront, som har solgt klubben til Joshua Wallace investorgruppe.

Fodbold. Bayern München spilleren Joshua Kimmich er ude resten af året. Kimmich har været smittet med coronavirus, og hans lunger er endnu ikke blevet kampklar efter sygdommen. Bayern München har tre kampe tilbage i år, og det bliver altså uden midtbanespilleren, som tidligere har bekræftet, at han ikke er vaccineret mod coronavirus.

Fodbold. Den mest googlede person i Italien i 2021 er Christian Eriksen. Italienerne har altså interesseret sig mere for den danske fodboldspiller end nogen anden person, og Eriksen topper listen foran både tennisspilleren Matteo Berrettini og landets premierminister, Mario Draghi. Også i Danmark topper han listen over årets mest googlede personer.