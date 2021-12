RB Leipzig ansætter ny cheftræner

Fodbold. RB Leipzig ansætter Domenico Tedesco som ny cheftræner, det skriver klubben på deres hjemmeside. Domenico Tedesco får allerede sin trænerdebut hos Leipzig på lørdag, hvor holdet møder Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen. Tedesco har senest været cheftræner hos russiske Spartak Moskva.

Fodbold. Torsdagens kamp mellem Tottenham og Rennes er udskudt grundet et udbrud af coronavirus i Tottenham truppen. Det seneste døgn har der været uenighed mellem de to hold om, hvorvidt kampen skulle afvikles eller ej. Tottenham ville udskyde, mens Rennes har holdt fast i, at der skulle spilles. Otte Tottenham spillere og fem stabsmedlemmer er testet positiv med virussen. Ifølge reglerne kan en kamp kun udsættes, hvis et hold ikke kan stille med 13 markspillere og en målmand. Der er ikke noget nyt om hvornår kampen i stedet skal spilles.

Motorsport. Formel 1 har forlænget aftalen med Abu Dhabi, og dermed skal der køres løb på Yas Marina-banen til og med 2030.

Fodbold. Efter 3-0 nederlaget mod Bayern München onsdag aften, er FC Barcelona ude af Champions League for denne omgang. Og det frustrerer Barcelonas nye cheftræner Xavi Hernández. »Den barske virkelighed er, at Bayern var overlegne, så jeg har fortalt mine spillere, at dette skal være vores vendepunkt«, sagde han efter kampen ifølge Reuters. FC Barcelona skal nu spille Europas næstbedste klubturnering »Vores mål er nu at vinde Europa League« fastslog cheftræneren.

Dart. Nordic Dart Masters returnerer i 2022 til hovedstaden, og dermed kan verdens otte bedste dartspillerer opleves i aktion i København til sommer. Det er blandt andet Michael van Gerwen, Peter Wright og Gerwyn Price der skal dyste i turneringen. Også otte regionale spillere fra Norden og de baltiske lande deltager. »Vi er glade for at vende tilbage til København i 2022 efter en fantastisk indledende Nordic Darts Masters i år«, siger direktør i dartforbundet Matthew Porter i en pressemeddelelse.