Brian Laudrup: Lars Høgh tog af sted alt for tidligt, men hans positive tilgang til livet kan vi alle lære noget af

Den fælles landsholdskarriere favnede kun to kampe under Confederations Cup, som Danmark vandt i begyndelsen af 1995. Alligevel fandt Lars Høgh og Brian Laudrup sammen i et årelangt samarbejde og et venskab med holdbarhed helt frem til målmandens død.

»Han var ti år ældre end mig og ramte samtidig Peter Schmeichels periode på landsholdet, så det var begrænset, hvad vi fik spillet sammen. Men jeg var med, da Lars Høgh afsluttede sin aktive karriere med en testimonial på Odense Stadion. Det blev begyndelse på en relation, der voksede til et nært venskab«, siger Brian Laudrup.