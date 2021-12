Danmark er videre til VM-kvartfinalerne efter stensikker tysk sejr

Håndbold. Inden de resterende to kampe i mellemrunden er det allerede en kendsgerning, at Danmark er mellem de otte bedste hold ved kvindernes VM i Spanien. Det sikrede Tyskland ved at vinde 37-28 over Sydkorea, der dels sikrede tyskerne selv et avancement, dels gjorde den sidste kamp i mellemrunden på søndag mellem Danmark og Tyskland til en kamp om førstepladsen uanset hvordan det går Danmark mod Tjekkiet senere i aften. Kampen mellem Tyskland og Sydkorea var nogen lunde tæt frem til 2. halvleg, da Tyskland gik fra 25-22 til 33-23. Tyskland og Danmark skal møde de to bedste fra gruppe 4 i kvartfinalerne, og her sikrede Brasilien sig den ene plads ved at vinde 24-19 over Argentina. Spanien, Japan eller Kroatien tager den anden plads.