FC Midtjyllands formand trækker sig

Fodbold. Rasmus Ankersen trækker sig som bestyrelsesformand i FC Midtjylland. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse fredag morgen. »Alting har en ende, og jeg føler, det er tid til at prøve noget nyt. Nu er min vigtigste opgave at give stafetten videre og sikre en god overgang. Herefter vil jeg følge FC Midtjylland tæt som en af klubbens største fans«, fortæller Rasmus Ankersen. Han har været bestyrelsesformand siden 2014, og siden han trådte til har klubben vundet tre danske mesterskaber. »Jeg vil gerne takke Rasmus for hans kæmpe engagement som bestyrelsesformand«, siger klubejer Matthew Benham. Cliff Crown overtager posten, indtil klubben har valgt en ny bestyrelsesformand.

Amerikansk fodbold. Den tidligere NFL-spiller Demaryius Thomas er fundet død i sit hjem i den amerikanske by Roswell i delstaten Georgia. Han er formentlig død af helbredsmæssige årsager. Demaryius Thomas var i 2016 med til at vinde Super Bowl med Denver Broncos. »Demaryius Thomas var et bedre menneske end spiller, og som spiller havde han niveau til Hall of Fame. Det siger meget om, hvor godt et menneske han var«, siger tidligere holdkammerat Peyton Manning ifølge ESPN. Demaryius Thomas blev 33 år.