Tottenhams coronaudbrud får en kaotisk afslutning

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har opgivet at afvikle engelske Tottenhams kamp mod Rennes i Conference League. Kampen skulle være spillet i torsdags, men massiv coronasmitte hos englænderne førte til udsættelse. Nu viser det sig, at der ikke er ledige datoer i kalenderen til at afvikle kampen, hvor en afgørelse derfor vil blive truffet ved skrivebordet hos Uefas disciplinærinstans. Rennes er videre som etter fra gruppen, men et afgørelse ved skrivebordet kan få konsekvenser for Tottenham, der er tre point efter med hollandske Vitesse i tabellen. Det er kun en Tottenham-sejr ved skrivebordet, der kan sende holde videre.

Direkte sport i tv Lørdag 11. december DR2 15.30 Håndbold: Rumænien-Puerto Rico (k) 18.00 Fodbold: Kolding IF-Vejle TV 2 Sport 15.30 Håndbold: Montenegro-Rusland (k) 18.00 Håndbold: Serbien-Frankrig (k) 20.30 Håndbold: Sverige-Norge (k) 22.00 Fodbold: Portland-New York City TV3+ 14.00 Formel 1: Abu Dhabis GP, kval. 16.00 Fodbold: Liverpool-Aston Villa TV3 Sport 09.20 Alpint: World Cup, storslalom 10.55 Formel 1: Abu Dhabis GP, træning 12.50 Alpint: World Cup, storslalom 15.30 Fodbold: Bochum-Dortmund 18.30 Fodbold: Wolfsburg-VfB Stuttgart 20.30 Fodbold: Fort. Düsseldorf-St. Pauli 01.05 Ishockey: Buffalo-Washington 04.05 Ishockey: Seattle-Columbus TV3 Max 09.15 Formel 2: Abu Dhabis Grand Prix 13.30 Fodbold: Manchester C.-Wolves 16.00 Fodbold: Chelsea-Leeds 18.30 Fodbold: Norwich-Manchester U Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-Mainz Eurosport 1 12.00 Skiskydning: World Cup (m) 14.00 Skiskydning: World Cup (k) 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 13.40 Cykelcross: Ethias Cross 16.00 Billard: Snooker, Scottish Open 19.00 Golf: PGA Tour, shoot out TV 2 Sport X 12.05 Skiskydning: World Cup, jagtst. (m) 14.05 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 16.15 Fodbold: Alavés-Getafe 18.05 Fodbold: Venezia-Juventus 20.45 Fodbold: Udinese-Milan

Fodbold. Brentford-manager Thomas Frank hylder sine spilleres mentalitet, efter at Premier League-holdet fredag aften vendte 0-1 til 2-1-sejr mod Watford med scoringer i 84. minut og langt inde i tillægstiden. »Det er vanvittigt. Det her er, hvad fodbold handler om. Det er disse øjeblikke, vi arbejder så hårdt for at prøve at opnå«, siger Thomas Frank ifølge Ritzau til BBC Sport og tilføjer: »Vi har temmelig mange skader, vi stiller op med spillere væk fra deres normale positioner, og vi går bare ind og angriber. Vi stiller os ikke tilfreds med uafgjort. Sikke en utrolig mentalitet fra holdet. Vi udligner i det 84. minut og går stadig efter sejren. Det er vildt».

Håndbold. Fire spillere fra Cameroun er forsvundet ved VM for kvinder i Spanien. Det skriver mediet El País ifølge TV 2 Sport. Ifølge avisen har Camerouns håndboldforbund anmeldt sagen til det spanske politi. Spillerne er ikke set siden onsdag aften.

Fodbold. Brøndby har fået endnu en bøde for brug af pyroteknik og tilskueruroligheder. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har tildelt klubben en bøde på 30.000 euro, ca. 225.000 kroner, efter Europa League-kampen mod Lyon 25. november.