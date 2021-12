FC Midtjylland er pokalsemifinalist trods nederlag til Brøndby

Fodbold. Brøndby sluttede året med en sejr, men 2-1 over FC Midtjylland i Herning var for lidt til at vinde pokalkvartfinalen sammenlagt, da FC Midtjylland havde vundet 2-0 i Brøndby. Kroaten Marko Divkovic bragte Brøndby foran to gange på hovedstød me