Europas bedste hold vinder derbyet

Fodbold. Real Madrid er den mest formstærke storklub i Europa. Søndag aften blev det til en sejr på 2-0 på hjemmebane i La Liga-derbyet mod Atletico. Anfører Karim Benzema og Marco Asensio scorede i hver sin halvleg og sendte Real i retning af den syvende sejr i træk i La Liga, som holdet fører med 42 point. Sevilla er nærmeste forfølger med 34 point.

Fodbold. Også Inter er gået kørende i den italienske Serie A. Søndag aften hentede Milano-klubben den femte sejr i træk, da Cagliari blev sendt hjem med en sæk på 0-4. Inter, der er forsvarende mestre, topper nu Serie A for første gang siden 1. spillerunde. Holdet har 40 point, AC Milan har 39.

Golf. Emily Pedersen og Nicole Broch Estrup har sikret sig adgang til den amerikanske LPGA Tour i 2022. Det skriver Ritzau. Det blev afgjort sent søndag, hvor den sidste af i alt otte runder i kvalifikationsturneringen LPGA Q-Series blev færdigspillet. Emily Pedersen sluttede på en delt 14.-plads, mens Nicole Broch Estrup blev nummer 35. De 46 bedste sikrede sig adgang til Touren i 2022. Amatørspilleren Karen Fredgaard blev nummer 70.

Amerikansk fodbold. Den 44-årige quarterback Tom Brady fra Tampa Bay Buccaneers satte søndag yderligere to rekorder i NFL - for flest vellykkede kast samt for at nå 700 kast, der fører til et touchdown. Det skriver Ritzau. Tampa Bay vandt 33-27 over Buffalo Bills i overtid.

Olympisk. Tysklands nye udenrigsminister, Annalena Baerbock, er modstander af en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing. Det siger hun ifølge Ritzau, inden hun mandag skal mødes med sine ministerkollegaer fra EU for at drøfte emnet.

Fodbold. Den tidligere danske landstræner Åge Hareide gik søndag på pension som træner, men måtte nøjes med et 2-2-resultat i sit Rosenborg-holds møde med Strømsgodset i den norske Eliteserie. Rosenborg sluttede som nummer 5 i ligaen, som Bodø/Glimt vandt.

Fodbold. Jesper Lindstrøm udlignende til 2-2, da han med sit Frenkfurt-hold leverede et stort comeback og sejrede 5-2-sejr på hjemmebane over Bayer Leverkusen i Bundesligaen.

Fodbold. Alexander Bah scorede til 1-0 og assisterede til 2-0, da Slavia Prag med samme cifre slog Mlada Boleslav søndag i den tjekkiske liga.

Fodbold. Både Nikolai Laursen, Jens Odgaard og Magnus Mattsson kom på tavlen for henholdsvis Heracles, Waalwijk og NEC Nijmegen søndag i den hollandske Æresdivision. Jens Odgaard reducerede for Waalwijk i klubbens 1-2-nederlag til Twente, mens Nikolai Laursen bragte Heracles i front. Her blev det dog også til et 1-2-nederlag mod Vitesse. Mattson scorede for Nijmegen, som tabte 1-2 hjemme til PSV.