Norsk målorgie sender verdensmestrene ud af VM - og Sverige videre

Håndbold. Der skal kåres en ny verdensmester for kvinder. I et målrigt VM-drama sendte Norge de forsvarende verdensmestre fra Holland ud med en sejr på 37-34. Holland var ellers foran med 6 mål midt i 1. halvleg, men Norge fik kæmpet sig tilbage til 17-17 ved pausen. Henny Reistad gav Norge den første føring ved 19-18 og Norge kom foran med 4, men i den hektiske slutfase svingede føringen mellem 1 og 2 mål, inden målvogteren Silje Solberg scorede i et tomt hollandsk mål til 37-34. Med uafgjort var begge hold gået videre, men nu gik andenpladsen i stedet til Sverige, der tidligere på aftenen havde vundet 34-30 over Rumænien. Frankrig vandt 33-28 over Rusland i en anden puljefinale, så Norge møder Rusland og Sverige møder Frankrig i semifinalerne.

Curling. Mikkel Krause og hans hold har fået en fin start på OL-kvalifikationsturneringen i Leeuwarden i Holland. Efter mandagens sejr på 9-2 over Finland har Danmark vundet tre af de første fire kampe, hvilket rækker til en tredjeplads efter Norge og Italien, der er ubesejrede med henholdsvis fire og tre sejre. Ni hold spiller om tre pladser til vinter-OL i Beijing, og Danmark spiller tirsdag morgen en nøglekamp, når Norge er modstanderen, inden det tirsdag aften gælder Sydkorea, der har tabt de første tre kampe.

Badminton. Efter en imponerende stime af sejre røg Viktor Axelsen ud i 1. runde ved VM i Huelva, hvor danskeren ellers var topseedet, men Loh Kean Yew fra Singapore spillede helt forrygende og vandt 14-21, 21-9, 21-6. Det var Loh Kean Yews første sejr over Axelsen, som havde inden havde tabt til fire gange, senest i finalen i Indonesia Open for to uger siden. »Det er en stor skuffelse, men Loh spillede bedre end mig i dag. Jeg prøvede at peppe mig selv om, men der var ikke noget at skyde med. Mit hoved var oppe med nettet, mens min krop var nede ved baglinjen«, sagde Viktor Axelsen til TV2 Sport. Viktor Axelsen var storfavorit til VM-titlen, men nu er det landsmanden Anders Antonsen, der som 2.-seedet er den højest rangerede tilbageværende spiller, og han indledte VM med at vinde 21-16, 21-13 over russeren Vladimir Malkov.

Badminton. Mixeddoublen Mathias Thyrri/Mai Surrow var første danskere i aktion mandag ved VM i Huelva i Spanien. 1. rundekampen blev en ren ekspeditionssag, da et par fra Indien blev slået på 21 minutter med 21-8, 21-4. I herresingle gjorde Rasmus Gemke (seedet 11) kort proces med franskmanden Brice Leverdez, som blev besejret 21-13, 21-7. Han skal i 2. runde møde spanieren Luís Enrique Panalver. Hans-Kristian Vittinghus blev udfordret på tålmodigheden af den 38-årige vietnameser Tien Minh Nguyen, men trods en misbrugt matchbold i andet sæt sejrede den 35-årige dansker 21-16, 21-23, 21-10.

Fodbold. Lodtrækningen til 1/8-finalerne i Champions League blev en kaotisk omgang, da Uefa måtte annullere og tilbagekalde den første lodtrækning som følge af flere procedurefejl og derefter tre timer senere måtte gennemføre en ny lodtrækning. Uefa har forklaret, at kaosset skyldtes et teknisk problem med software fra en ekstern udbyder.

Manchester United var i første omgang blevet parret med Villarreal, som de i henhold til regulativerne ikke kan møde, da de to hold var i samme indledende gruppe. Derefter blev Villarreal parret med Manchester City, og Atlético Madrid blev trukket op af bowlen og fik tildelt Bayern München som modstander, hvilket angiveligt førte til spanske protester om lodtrækningsproceduren.

Den annullerede lodtrækning kastede ellers et stormøde mellem Paris SG og Manchester United – og dermed Lionel Messi mod Cristiano Ronaldo - af sig. Men det møde er der nu først potentiale for på et senere stadie af turneringen – såfremt PSG og Manchester United kommer forbi forhindringerne fra Madrid i 1/8-finalerne.

Champions League 1/8-finaler

Salzburg-Bayern München

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atlético Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Paris SG-Real Madrid

1/8-finalerne spilles 15.-16. og 22.-23. februar samt 8.-9. og 15.-16. marts.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard får en februarkamp i Danmark i Conference League med deres engelske Premier League-klub Leicester. Ved lodtrækningen til playoff-fasen fik landsholdsduoen fra Leicester nemlig tildelt et møde med Randers FC.

FC Midtjylland-træner Bo Henriksen kan få et tip eller to af FC København-træner Jes Thorup, når han skal fintune sit hold til playoff-fasen i Conference League. Her fik FCM nemlig tildelt det græske hold Paok, som FCK’erne mødte i gruppespillet – med en sejr og et nederlag til følge.

Conference League-playoff

Marseille-Qarabag

PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv

Fenerbahce-Slavia Prag

FC Midtjylland-Paok

Leicester-Randers FC

Celtic-Bodø Glimt

Sparta Prag-Partizan Beograd

Rapid Wien-Tottenham eller Vitesse

Kampene spilles 17. og 24. februar

De otte gruppevindere fra Conference League – Linz, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, FC København, Rennes og Basel – træder ind i turneringens 1/8-finaler.

Fodbold. Første runde af knockoutfasen i Europa League, hvor gruppe 2’ere fra Europa League møder gruppe 3’ere fra Champions League, er på plads efter lodtrækning. Og her skete der – så vidt vides – ingen fejl. Det altoverskyggende opgør er FC Barcelonas møde med italienske Napoli.

Europa League-playoff

Sevilla-Dinamo Zagreb

Atalanta-Olympiakos

Leipzig-Real Sociedad

FC Barcelona-Napoli

Zenit-Betis

Dortmund-Rangers

Sheriff Tiraspol-Braga

Porto-Lazio

Kampene afvikles 17. og 24. februar

Det otte Europa League-gruppevindere – Lyon, AS Monaco, Spartak Moskva, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Røde Stjerne, Leverkusen og West Ham – træder ind i 1/8-finalerne, som afvikles 10. og 17. marts.

Badminton. TV 2’s fodboldredaktør, Carsten Werge, forlader Badminton Danmarks hovedbestyrelse, hvor han har været eliteansvarlig. Werge er også formand i Hvidovre Badminton Club, og de to roller er uforenelige, mener han.

Fodbold. Mindre end en måned før Africa Cup of Nations har Nigeria fået ny landstræner. Tyskeren Gernot Rohr er efter flere mindre gode resultater i VM-kvalifikationen blevet erstattet af Augustine Eguavoen.

Fodbold. Real Madrid er den mest formstærke storklub i Europa. Søndag aften blev det til en sejr på 2-0 på hjemmebane i La Liga-derbyet mod Atlético. Anfører Karim Benzema og Marco Asensio scorede i hver sin halvleg og sendte Real i retning af den syvende sejr i træk i La Liga, som holdet fører med 42 point. Sevilla er nærmeste forfølger med 34 point.

Fodbold. Også Inter er gået kørende i den italienske Serie A. Søndag aften hentede Milano-klubben den femte sejr i træk, da Cagliari blev sendt hjem med en sæk på 0-4. Inter, der er forsvarende mestre, topper nu Serie A for første gang siden 1. spillerunde. Holdet har 40 point, AC Milan har 39.