Matchfixerne sagde ja, da Jens spurgte, om det er nemt at snyde i Danmark

På vej ud ad døren som afgående direktør for Anti Doping Danmark kom Michael Ask med en advarsel i Politiken i oktober. Ifølge Ask risikerer Danmark at stå med omfattende skandaler om matchfixing eller krænkelser uden at have et effektivt system til at håndtere dem – eller ligefrem forebygge dem.

Nu viser en rapport udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut (Idan), at der blandt de organisationer, der bekæmper matchfixing herhjemme, er decideret modstridende opfattelser af, hvor stort problemet er, og hvor meget der skal gøres for at bekæmpe det.