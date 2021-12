Real Madrid kalder Champions League-lodtrækningen for skammelig

Fodbold. I Real Madrid raser de over lodtrækningen til 1/8-finalerne i Champions League. En fejl førte til, at der skulle en ny lodtrækning til, og her blev Real parret med Paris SG. I første omgang havde Madrid-klubben fået tildelt Benfica.

»For det første må jeg sige, at det er overraskende, skammeligt og meget svært at forstå, hvad der skete i dag, taget i betragtning at millioner af fans og hele sportsverdenen fulgte lodtrækningen«, siger Real Madrid-direktør Emilio Butragueno ifølge Ritzau til klubbens hjemmeside og tilføjer:

»Når det er sagt, ser vi frem mod kampene med stor spænding, og vi er klar over, hvad denne turnering betyder for klubben. Vi er også klar over, at der venter en svær modstander med kvalitetsspillere, men vi har fuld tiltro til, at holdet kommer til at levere to gode præstationer«.

Skøjteløb. Den 49-årige tyske hurtigløber Claudia Pechstein er klar til sit 9. OL. Claudia Pechstein vandt sin første af fem OL-guldmedaljer ved legene i Lillehammer i 1994 (!) og stiller i Beijing op i massestarten.

Gymnastik. De flere hundrede ofre i den omfattende amerikanske gymnastikskandale kan se frem til erstatning i milliardklassen, efter at de blev misbrugt af landsholdslægen Larry Nassar. Det skriver Ritzau. Gymnasterne vil som følge af et forlig sammenlagt få ca. 2,5 milliarder kroner i erstatning.

Krimi. Den tidligere franske topsvømmer Yannick Agnel indrømmer ifølge Ritzau at have haft sex med en 13-årig. Han har siden i torsdag været i politiets varetægt og er mistænkt for voldtægt og seksuelle overgreb. De påståede overgreb fandt sted i 2016, da Agnel selv var 24 år. »Agnel anerkender substansen i beskyldningerne mod ham«, siger Mulhouses statsanklager, Edwige Roux-Morizot.

Prisuddeling. OL-guldvinderen i laser radial-båden, Anne-Marie Rindom, er finalenomineret til prisen som Årets Sportsnavn 2021. Udover Anne-Marie Rindom er banecykel-duoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen nomineret til prisen. Den sidste af de tre nominerede offentliggøres i næste uge. Vinderen kåres ved DR’s sportsshow Sport 2021 8. januar.

Fodbold. Premier League-kampen mellem Brentford og Manchester United programsat til tirsdag aften er blevet udsat som følge af et covid-19-udbrud i Uniteds trup. Det meddeler Premier League på sin hjemmeside. Totalt blev der mandag indrapporteret 42 smittetilfælde i Premier League.

Cykling. Verdensmesteren i cykelcross Mathieu van der Poel var ventet tilbage i den terrængående disciplin ved World Cup-arrangementerne i Rucphen og Namur i den kommende weekend, men det 26-årige hollandske multitalent, der har holdt pause siden sin tredjeplads i Paris-Roubaix 3. oktober, er blevet tvunget til at udsætte vinterens første start. Van der Poel har problemer med sit ene knæ efter et styrt under skovtræning i slutningen af november, og hans mandskab Alpecin-Fenix har meddelt, at han først dukker op igen, når der køres World Cup i Dendermonde 26. december. Her konfronteres han straks med sin konstante rival belgieren Wout van Aert, der allerede har sejret i de tre cross-begivenheder, han i denne sæson har deltaget i. Van Aert er i øjeblikket på træningslejr med Jumbo-Visma i Spanien.

Håndbold. Træneren Helle Thomsen bliver en del af staben i den franske kvindeligaklub Nantes. Thomsen skal være assistenttræner under cheftræner Guillame Saurina, oplyser klubben ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Thomsen var senest træner i den tyrkiske klub Kastamonu, hvor hun stoppede i marts 2021.