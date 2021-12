Christoffer Brings far startede med at spille golf, lige inden sønnen blev født. Det skulle vise sig at være en god beslutning, for han blev så bidt af sporten, at det gav anledning et tidligt møde mellem det grønne græs og et lille barn.

»Min far tog mig med, da jeg var 3 år gammel. Så satte han mig nede i bunkeren, som jeg i teorien kunne lege i, men jeg blev ret hurtigt bidt af at slå til boldene i stedet for. Så egentlig startede jeg der, og som 5-årig fik jeg banetilladelse«, fortæller han.