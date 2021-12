0-7: »Jeg kan ikke komme på noget som helst, der kan værdsættes«

Direkte sport i tv Onsdag 15. december DR2 17.30 Håndbold: Norge­-Rusland (k) TV 2 Sport 09.00 Badminton: VM 20.30 Håndbold: Frankrig-­Sverige (k) TV3 Sport 20.30 Fodbold: Dortmund­-Greuter Fürth 02.05 Ishockey: Chicago-­Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Crystal P-­Southampton Xee 18.30 Fodbold: Gladbach­-Frankfurt 21.00 Fodbold: Arsenal-­West Ham Eurosport 1 13.50/19.55 Snooker: World Grand Prix TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Dallas­-LA Lakers Vis mere

Fodbold. 0-7! Så er der ikke så meget at rafle om. Leeds-manager Marcelo Bielsa, der er kendt for sin kompromisløse offensive tilgang til spillet, kalder nedturen i aftes i Premier League mod Manchester City for den værste i adskillige år. »Vi forberedte os på at undgå alt det, der skete, men vi fik intet ud af det. Der er intet positivt at uddrage fra vores præstation. Jeg kan ikke komme på noget som helst, der kan værdsættes«, siger Bielsa ifølge Sky Sports og tilføjer: »Jeg kan ikke retfærdiggøre det på nogen som helst måde. Som det er naturligt i den slags tilfælde, så er det ikke de enkelte spillere, som fejler, men hele organisationen«.

Fodbold. Andetsteds i Premier League fik Jacob Lungi Sørensen for første gang plads i startopstillingen hos Norwich, der dog tabte 0-2 på hjemmebane mod Aston Villa. Jacob Lungi Sørensen skiftede til Norwich fra Esbjerg i sommeren 2020 og var i sidste sæson med til at rykke klubben op fra den næstbedste række.

Basketball. Golden State Warriors’ superstjerne Stephen Curry topper nu listen over NBA-spillere med flest 3-point-scoringer i karrieren. Natten til onsdag scorede Curry på fem langskud fra bag 7,25 meter linjen, så han nu er noteret for 2.977 3-point-scoringer i NBA, hvor Ray Allen havde den tidligere rekord. Golden State vandt i øvrigt kampen med 105-96.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Diego Alonso er blevet udpeget som ny landstræner for Uruguay. Den 45-årige tager over efter Oscar Tabarez, som efter 15 år i jobbet blev fyret for en lille måneds tid siden.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til 2-2 i Winnipegs 2-4-nederlag i NHL til Buffalo Sabres. Andetsteds i NHL meldes der om coronasmitte i Carolina Hurricanes, Ottawa Senators, New York Islanders og Calgary Flames.