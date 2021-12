Danmark løber ind i begge VM-finalister i Nations League

Fodbold. Danmark skal møde begge finalisterne ved det seneste VM i Nations League næste år. Det står klart efter en lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon torsdag. Her endte fodboldlandsholdet i gruppe 1 med Frankrig, Kroatien og Østrig. Franskmændene slog som bekendt Kroatien ved VM i 2018. Kasper Hjulmands mandskab er en del af det øverste niveau i Nations League, som er inddelt i fire niveau, fra A til D. Ud over at være forsvarende verdensmester er Frankrig også forsvarende Nations League-mester efter at have slået Spanien i finalen i den seneste udgave af turneringen. Gruppespillet i den kommende udgave af Nations League afvikles fra juni til september næste år.

Badminton. Anders Antonsen levede i den grad op til sin status som 3. seedet ved VM i spanske Huelva, da han torsdag spillede 3. runde. Danskeren vandt ubesværet 21-9, 21-11 over Lee Cheuk Yiu fra Hongkong, der aldrig var i nærheden af at presse Antonsen. Fredag spiller den veloplagte dansker kvartfinale, og modstanderen er endnu ukendt.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jakobsen har torsdag sat navne på sine 20 spillere til EM i januar. Og det er en trup uden de helt store kaniner. Der er således blevet plads til alle de spillere, der i sommer var med til at spille Danmark i OL-finalen, minus GOG’s Morten Olsen, der stoppede på landsholdet efter OL. Derudover er Jannick Green kommet med som den tredje målvogter, og stregspilleren René Antonsen samt bagspillerne Rasmus Lauge, Niclas Kirkeløkke og Aaron Mensing er ligeledes nye i forhold til OL. 30-årige Lauge missede i 2021 både VM og OL med en alvorlig knæskade, som han siden er kommet tilbage fra. EM afvikles i Ungarn og Slovakiet fra 13. til 30. januar, og Danmark møder Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien i sin indledende pulje.

Badminton. Den danske par i mixed double, Alexandra Bøje-Mathias Christiansen, er færdig ved VM i spanske Huelva. Torsdag eftermiddag var Tang Chun Man-Tse Ying Suet fra Hongkong for stærke og vandt i 3. runde 21-15, 16-21, 21-16. Det blev også farvel for doublen Maiken Fruergaard-Sara Thygesen, der tabte 13-21, 19-21 til sydkoreanerne Kong Heeyong-Kim Soyeong. Til gengæld fortsætter Singapores Loh Kean Yew med at imponere, efter han sendte Viktor Axelsen ud i 1. runde. Torsdag gik det ud over Thailands Kantaphon Wangcharoen, som blev besejret 21-4, 21-7!

Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix Nu er også walisiske Gareth Bale på Real Madrids liste over coronaramte spillere.

Nu er også walisiske Gareth Bale på Real Madrids liste over coronaramte spillere. Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix

Fodbold. La Ligas førerhold Real Madrid er blevet hårdt ramt af coronavirus. Onsdag meddelte klubben, at veteranerne Marcelo og Luka Modric havde leveret positive test. Torsdag er yderligere fire spillere kommet på listen, skriver Real Madrid på sin hjemmeside. Det drejer sig om Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo og Andriy Lunin. Real Madrid møder i løbet af den næste uges tid Cadiz og Athletic Bilbao, inden den bedste spanske række går på en julepause, der varer til starten af januar. Real Madrid fører La Liga med otte point ned til nærmeste forfølger, Sevilla, der dog har en kamp i hånden.

Fodbold. 42-årige Henrik Hansen nåede over 300 kampe i Superligaen som spiller i blandt andet AC Horsens, OB og SønderjyskE. Nu skal han stå i spidsen for sidstnævnte som træner. SønderjyskE meddeler således, at Henrik Hansen er ansat på en kontrakt gældende til sommeren 2024. En anden tidligere SønderjyskE-spiller, Niels Lodberg, bliver Hansens assistent. Henrik Hansen, der komme fra et job som assistent i OB, og Niels Lodberg har netop fået UEFA’s Pro-licens, der er den højeste træneruddannelse. Duoen tiltræder 1. januar og har første træningsdag 10. januar. Simon Poulsen har siden fyringen af tyskeren Michael Boris 31. oktober fungeret som midlertidig cheftræner.

Håndbold. Aalborg Håndbold har forlænget sit samarbejde med klubbens kamprekordholder Buster Juul. Venstrefløjen har lavet en aftale, der gælder til sommeren 2024, meddeler Aalborg Håndbold på sin hjemmeside. 28-årige Juul er i gang med sin niende sæson i klubben. Det er blevet til 333 kampe og 1.070 mål, hvilket blandt andet har hjulpet holdet til fire mesterskaber og en pokaltitel.

Håndbold. Herning-Ikast Håndbold får fra starten af næste sæson tilgang af målvogteren Andrea Austmo, der nu spiller i norske Vipers. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside. 27-årige Austmo skal konkurrere med Jessica Ryde om spilletiden, når den 40-årige klublegende Sabine Englert efter 13 år i klubben drager videre.

E-sport. Astralis lever endnu i den store Counter Strike-turnering Blast Premier World Final, der har en samlet præmiepulje på 6,6 millioner kroner. Torsdag besejrede holdet svenske Ninjas In Pyjamas (NIP) med den tidligere Astralis-spiller Patrick ’Es3tag’ Hansen 2-1. Astralis var ellers bagud 0-8 på den sidste og afgørende bane, men kom altså tilbage og tog sejren, efter at der måtte tages ekstra runder i brug. Turneringen fortsætter frem til finalen på søndag.

Fodbold. Lyngby Boldklub har ansat Nicas Kjeldsen som fodboldchef. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Nicas Kjeldsen har de seneste ti måneder haft opgaver i den sportslige ledelse, og den rolle er nu blevet gjort permanent og har fået en titel. Kjeldsen udgør den sportslige ledelse sammen med direktør Andreas Byder og den tidligere sportschef Birger Jørgensen.

Fodbold. Premier League rapporterer om endnu en udsat kamp. Coronaudbrud i Leicesters trup gør det umuligt at afvikle torsdag aftens kamp mod Tottenham, der i sidste uge var hårdt ramt af positive test.

Badminton. Line Christophersen er færdig efter 1/8-finalen ved VM-turneringen i Huelva i Spanien. Her pressede danskeren den 7.-seedede Ratchanok Intanon fra Thailand i første sæt, hvor hun havde sætbold, men tabte kampen 21-23, 9-21. Også den sidste tilbageværende dansker i kvindernes singlerække var oppe mod overmagten. Kineseren He Bingjiao (seedet 8) var for stor en mundfuld for Mia Blichfeldt (13), der måtte se sig slået 21-13, 21-10. Følg resultaterne her (eksternt link)

Fodbold. Bundproppen i den italienske Serie A, Salernitana, risikerer at blive smidt ud af ligaen. Årsagen er, at oprykkerklubben har samme ejer som ligarivalen Lazio, hvilket ikke er tilladt. Derfor er klubben blevet administreret af en ekstern ledelse siden oprykningen, mens der uden held er forsøgt at finde en køber, der vil overtage Salernitana.

Motorsport. Formel 1-holdet Mercedes har droppet at gå videre med en protest over sæsonens sidste løb i Abu Dhabi i søndags, hvor Max Verstappen (Red Bull) sikrede sig VM-titlen på årets sidste omgang på bekostning af Mercedes-køreren Lewis Hamilton. Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) har indledt en proces, hvor man vil undersøge, hvad der skete i Abu Dhabi, hvor en safety car fik afgørende betydning for udfaldet. »Vi vil holde FIA ansvarlige for denne proces, og derfor trækker vi hermed vores protest«, meddeler Mercedes og tilføjer: »Vi protesterede for at sikre sportslig fairness. Vi har siden været i konstruktiv dialog med FIA og formel 1 om at skabe fremtidig klarhed, så vi alle ved under hvilke regler vi kører, og hvordan regler bliver anvendt«.

Fodbold. Den danske cheftræner i Premier League-klubben Brentford, Thomas Frank, vil have hele den kommende Premier League-runde udsat. 13 spillere og stabsmedlemmer i Brentford er smittet med corona. »Næste spillerunde og næste runde af Carabao Cup burde blive udsat. Det vil give klubberne en uge til at få styr på situationen«, lyder det fra Frank ifølge BBC. Thomas Frank gav også udtryk for, at såfremt der ikke aflyses i weekenden, så kan de traditionsrige kampe mellem jul og nytår være i fare for ikke at blive afviklet. »Omikronvarianten breder sig som en steppebrand, og vi skal gøre alt for at få det stoppet. Vi kan gøre vores ved at lukke klubbernes træningsanlæg i tre, fire eller fem dage«, siger Thomas Frank.