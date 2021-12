Superligaklub hyrer ny cheftræner

Fodbold. 42-årige Henrik Hansen nåede over 300 kampe i Superligaen som spiller i blandt andet AC Horsens, OB og Sønderjyske. Nu skal han stå i spidsen for sidstnævnte som træner. Sønderjyske meddeler således, at Henrik Hansen er ansat på en kontrakt gældende til sommeren 2024. En anden tidligere Sønderjyske-spiller, Niels Lodberg, bliver Hansens assistent. Henrik Hansen og Niels Lodberg har netop fået UEFA’s Pro-licens, der er den højeste træneruddannelse. Duoen tiltræder 1. januar og har første træningsdag 10. januar. Simon Poulsen har siden fyringen af tyskeren Michael Boris 31. oktober fungeret som midlertidig cheftræner.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand og landsholdsspillerne får i aften kl. 18 tildelt modstanderne til den kommende udgave af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) Nations League-turnering, som reelt kommer til at blive en mere end væsentlig del af landsholdets VM-forberedelser med fire kampe i juni 2022 og to kampe i september – bare to måneder før VM-starten i Qatar.

Danmark er i topdivisionen League A seedet i lag 2 sammen med Portugal, Tyskland og Holland, som landsholdet dermed ikke kan møde. Fra lag 1 er mulighederne Frankrigs verdensmestre, Italiens europamestre samt Spanien og Belgien. Fra lag 3 bliver England, Polen, Schweiz eller Kroatien modstanderen, mens Wales, Tjekkiet, Østrig og Ungarn udgør de fire oprykkere i lag 4.

Fodbold. Transferaktiviteterne er faldet i 2021, men agenterne tjente det samme som året før. Det viser en ny rapport fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Mens det samlede forbrug af penge på spillere for klubberne faldt med 13,9 procent sammenlignet med 2020, så steg betalingen til agenter med 0,7 procent. I 2021 tjente agenterne lidt over en halv milliard dollar, ca. 3,3 milliarder kroner.

Svømning. Kortbane-VM i Abu Dhabi blev indledt med en dansk 18.-plads, da Tobias B. Bjerg i 100 meter brystsvømning var seks hundrededele sekund fra at avancere til eftermiddagens semifinaler. En mistimet første vending kom til at koste dyrt for den danske OL-deltager, der svømmede på 58,17 sekunder. Det er hans næstbedste tid i år, efter han ved et ISL-stævne for tre uger siden svømmede 58,12. Tobias Bjergs fem bedste tider og hans danske rekord på 56,98 sek. er alle fra EM og DM i 2019.

Amerikansk fodbold. 94 spillere fra NFL er blevet testet positive for coronavirus mellem mandag og onsdag. Det fortæller en kilde med kendskab til testresultaterne ifølge Ritzau. NFL har som konsekvens af smitteudviklingen udsendt et memo til klubberne med en opfordring til, at alle personer på og omkring holdene bliver revaccineret.

Fodbold. Jean-Michel Aulas, der er præsident i den franske klub Lyon, er en af spillets mest kulørte ledere. Nu er Jean-Michel Aulas blevet udelukket fra ti kampe for sin opførsel under en Lyon-kamp mod Marseille i november, hvor tingene udviklede sig skandaløst og kaotisk.

Fodbold. Den 19-årige målmand Filip Jørgensen fik debut for spanske Villarreal, som onsdag vandt 7-1 ude over Sanluqueno i Copa del Rey. Jørgensen kom ind efter en times spil ved stillingen 5-0.

Fodbold. London skal være vært for den første udgave af en ny international finale for landshold. Det er opgøret mellem europamestrene fra Italien og Argentina, som vandt Copa America, Sydamerikas svar på EM. Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa.