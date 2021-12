Premier League-klub fordømmer homofobiske tilråb

Fodbold. Everton vandt et point på banen, da holdet fik 1-1 med hjem fra Premier League-mødet med Chelsea. De tilrejsende fans fra Liverpool-klubben tabte derimod på lægterne. Homofobiske tilråb mod en Chelsea-spiller får nu Everton-ledelsen til at rette kritik mod egne fans. »Everton fordømmer de homofobiske tilråb rettet mod en Chelsea-spiller her til aften (torsdag) på Stamford Bridge«, skriver klubben på Twitter. »En sådan opførsel er uacceptabel og repræsenterer ikke klubbens værdier eller vores samlede fanbase«. Evertons homoseksuelle fangruppering Rainbow Toffees skrev på Twitter, at der var blevet sunget en sang om en ’Chelsea Rent Boy’, der refererer til en homoseksuel mandlig prostitueret.

Direkte sport i tv Fredag 17. december DR1 20.30 Håndbold: Norge­-Spanien (k) TV 2 17.30 Håndbold: Danmark-­Frankrig (k) TV 2 Sport 09.00 Badminton: VM, kvartfinaler TV3 Sport 11.35 Alpint: World Cup, Super­-G (m) 13.30 Dart: VM 20.00 Dart: VM 02.05 Ishockey: Winnipeg­-Washington TV3 Max 18.30 Fodbold: Holstein Kiel­-St. Pauli 20.30 Fodbold: Bayern M.­-Wolfsburg Eurosport 1 10.20/13.15 Nordisk komb.: World Cup (k) 13.50 Skiskydning: World Cup (m) 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix 17.00 Curling: OL-­kvalifikation (m) Eurosport 2 12.00 Tennis: Mubadala World Champ. TV 2 Sport X 06.20/14.50 Svømning: VM på kortbane 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 18.30 Fodbold: Lazio­-Genoa 20.45 Fodbold: Salernitana-­Inter 01.30 Basketball: Boston-­Golden State Vis mere

Fodbold. Den danske Brentford-træner Thomas Frank advokerede torsdag for at sætte Premier League på pause en lille uges tid, så klubberne kan få styr på coronamsitten, der også torsdag førte til aflysning af et opgør. Liverpool-bossen Jürgen Klopp mente efter 3-1-sejren mod Newcastle ikke, at der er behov for en pause. »Jeg kan ikke rigtig se pointen, da virusset stadig vil være der efter pausen«, siger Klopp ifølge Ritzau. Torsdag måtte Liverpool undvære Virgil van Dijk, Fabinho og Curtis Jones grundet potentiel coronasmitte. »Alle mindre drenge er fuldt vaccinerede, og nogle har fået tredje dosis, men man kan alligevel blive smittet. Gaven, forskerne har givet os, er, at man kan komme igennem det at blive smittet uden de store problemer«, siger tyskeren.

Fodbold. I Qatar er en tidligere VM-pressemedarbejder, Abdullah Ibhais, blevet idømt tre års fængsel. Ifølge dommen har han uretmæssigt tilegnet sig statsmidler. Det skriver BBC, der tilføjer, at rettergangen, som foregik uden Ibhais, varede under et minut. Abdullah Ibhais afviser anklagerne. Han mener, at han bliver straffet for sin kritik af håndteringen af en migrantarbejderstrejke i landet i august 2019. Qatar er om et år vært for VM i fodbold og er grundet massive krænkelser af menneskerettighederne under kraftig beskydning fra det internationale samfund.

Curling. Skipper Mikkel Krause og co. tabte fredag aften i sidste runde af gruppespillet 5-7 til Tjekkiet i OL-kvalifikationen i Holland, men drømme om en billet til Beijing lever endnu. Tjekkiet og Italien spiller i dag om en direkte OL-billet, mens Danmark lørdag møder taberen af opgøret Tjekkiet-Italien om den tredje og sidste OL-plads. NOrge vandt kvalifikationsturneringen.

Håndbold. Den forsvundne iranske VM-spiller Shaghayegh Bapiri er dukket op på en video, som TV 2 Sport har modtaget. Her fortæller 30-årige Bapiri ifølge Ritzau, at hun forlod den iranske landsholdslejr for at søge asyl i et andet land. »Jeg sender denne video for at fortælle alle, at jeg har det godt, og at jeg er i sikkerhed«, lyder det fra Shaghayegh Bapiri i videoen ifølge TV 2 Sport. Hun siger videre, at hun håber ’at kvinder i mit hjemland ikke vil blive opfattet som andenrangsborgere og blive tvunget til at gøre ting, de ikke ønsker at gøre’. Også fire spillere fra Cameroun er forvundet under VM.

Fodbold. Sidste sæsons Champions League-finalister fra Chelsea er færdige i indeværende turnering efter gruppespillet. Her tabte Pernille Harder og co. 0-4 til Wolfsburg i sidste runde, og da Juventus samtidigt vandt 4-0 mod Servette, så røg Chelsea ned på tredjepladsen. Otte hold er klar til at spille kvartfinaler i kvindernes Champions League: Wolfsburg, Bayern München, Arsenal, Lyon, Paris SG, Juventus, Real Madrid, Barcelona.