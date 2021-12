Deres talent rager endnu mere op end deres højde

De vækker opsigt, de to unge kvinder.

Sådan er det vel at være 19 år og på den gode side af 1,87 meter, men det er nu ikke bare på grund af højden, at Clara Bernberg Windeleff og Sofia Nørager Bisgaard rager op og tiltrækker sig opmærksomhed. Det handler i endnu højere grad om deres evner til at dirigere en let bold over et net og rundt på sandbane, der måler 8 gange 16 meter. Og deres sjældent store talent for at forhindre modstandere i at sende kuglen ned på underlaget af gyldenfine korn.

Clara Bernberg Windeleff og Sofia Nørager Bisgaard har kun været et fast makkerpar i beachvolley gennem e