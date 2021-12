Nadia Nadim og Beckham hylder frivillige i Qatar

Fodbold. Mens Dansk Boldspil-Union (DBU) og direktør Jakob Jensen i sidste uge kunne berette om endnu et kritisk besøg hos VM-værterne fra Qatar, hvor der blandt andet blev diskuteret reformer på arbejdsmarkedet, pressefrihed, sikkerhed for fans samt rettigheder for LGBTI+-personer, så er en højt profileret dansk landsholdsspiller på egen hånd rejst til den kontroversielle stat.

Nadia Nadim, der i øjeblikket er sat ud af spillet med en alvorlig knæskade, har været i Qatar i forbindelse med Fifa Arab Cup, som rent organisationsmæssigt fungerer som en VM-test. Nadia Nadim skriver på Twitter, at hun sammen med blandt andre David Beckham har besøgt de mange frivillige, der arbejder med Fifa Arab Cup. Qatar er under heftig beskydning fra det internationale samfund i forhold til landets syn på menneskerettigheder.

Fodbold. Frankrig blev fredag aften på ny ramt af voldsomme tilskueruroligheder under en kamp. Pokalopgøret mellem Lyon og Paris FC måtte således afbrydes og siden afblæses helt, da tilskuere kastede med fyrværkeri, løb ind på banen og fans kom i karambolage med hinanden. Stillingen var 1-1, da dommeren sendte spillerne i omklædningsrummet.

Hvem der skal stilles til ansvar, er lederne i de to klubber helt uenige om. »Det var de sædvanlige idioter, der ødelagde det«, sagde Paris FC-bossen Pierre Ferracci og sendte aben videre til Lyon-ledelsen: »Jeg mener ikke, vi kan holdes ansvarlig«, sagde Lyon-præsidenten Jean-Michel Aulas. Lørdag middag var der dog nye toner fra Lyon. Klubben meddeler, at de er i gang med at granske videomateriale fra optøjerne og har i første omgang udelukket klubbens fans fra at rejse med til udebanekampe.

Fodbold. Christian Eriksen blev fredag løst fra kontrakten med Inter, og spillerens agent Martin Schoots indikerer over for den italienske avis La Gazzetta dello Sport, at den 29-årige dansker vil fortsætte karrieren. »Vi må se, hvad januar bringer. Der er allerede to klubber, der har ringet til mig for at høre, hvordan han har det. Det skete for noget tid siden, da han stadig var på kontrakt i Inter. Han træner allerede på egen hånd, og det gør han væk rampelyset«, siger Martin Schoots til La Gazzetta dello Sport.

Fodbold. Inter bankede bundholdet Salernitana med 5-0 i Serie A fredag aften og konsoliderede dermed førstepladsen i den bedste italienske række. Fem forskellige Inter-spillere scorede i udekampen mod bundproppen.

Boksning. Russeren Artur Beterbiev er en hård nød at knække. Natten til lørdag besejrede han amerikaneren Marcus Browne på knockout i Montreal i Canada og holdt dermed fast i sine VM-bælter hos forbundene WBC og IBF. Det var den 36-årige Artur Beterbievs 17. knockout-sejr – i 17 kampe som professionel.

Svømning. Både Emilie Beckmann og Julie Kepp Jensen svømmede sig videre til semifinalerne i 50 meter butterfly ved kortbane-VM i Abu Dhabi. Beckmann blev med 25,75 sek. nr. 13, mens Julie Kepp Jensen var en hundrededel sekund langsommere som nr. 14. Kampen om finalepladserne bliver tæt, da blot 0,15 sekund skilte svømmere fra 8.- til 14.-pladsen.

Sejlsport. Australien vandt for fjerde gang i denne sæson et stævne i SailGP-serien, da det på hjemmebane i Sydney blev sejr i finalen foran USA og Spanien. Den danske båd med Nicolai Sehested som skipper opnåede placeringerne 7 og 5 i lørdagens stævne og sluttede dermed sammenlagt som nummer 6. I den samlede stilling er danskerne nummer 7 og 3 point efter Storbritannien, der blev fratrukket 2 point for en kollision med den japanske båd.

Skisport. Der var dobbelt gevinst for italieneren Sofia Goggia i Val d’Isere. Sofia Goggia vandt det alpine World Cup-styrtløb og satte sig samtidigt på førstepladsen i den samlede stilling. Amerikaneren Breezy Johnson blev slået med cirka et kvart sekund, mens Mirjam Puchner fra Østrig tog tredjepladsen. I mændenes World Cup-styrtløb i Val Gardena i Italien blev det til sejr til Bryce Bennett fra USA. Han distancerede østrigeren Otmar Striedinger med 0,14 sekund. Niels Hintermann fra Schweiz tog den sidste plads på podiet med en margin på 0,32 sekund til Bryce Bennett.

Fodbold. Bayern München-bomberen Robert Lewandowski snuppede fredag endnu en rekord fra den legendariske angriber Gerd Müller. Lewandowski cementerede Bayerns 4-0-sejr i Bundesligaen mod Wolfsburg med sin 43. ligascoring i kalenderåret 2021, hvilket er er ét mere end Müllers notering fra 1972.

Corona. Mens elitesporten i Danmark kan fortsætte uden tilskuere på lægterne frem til 17. januar, så opfordres foreninger til at aflyse indendørs aktiviteter fra søndag og frem til 5. januar. Det anbefaler myndighederne ifølge Kulturministeriet. »Opfordringen til at droppe indendørs aktiviteter i juleferien støtter vi selvfølgelig i DBU«, skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Fodbold. Coronasmitten i Premier League er så høj, at ligaen mandag holder et krisemøde. Det skriver flere engelske medier ifølge Ritzau. Seks af weekendens ti kampe er foreløbigt udsat grundet smitte og Premier League frygter tilsyneladende, at ligaen midlertidigt må lukke ned. Længere nede i de engelske divisioner er yderligere 20 weekendkampe udsat.

Amerikansk fodbold. NFL døjer ligeledes med coronaproblemer. Tre kampe er således blevet udskudt fra weekenden til begyndelsen af næste uge.

Basketball. Kyrie Irving fra Brooklyn Nets er på vej tilbage på banen. Han har ellers siddet udenfor, da han ikke har ønsket at blive vaccineret mod corona, men nu vil holdet alligevel gøre brug af ham. Det skyldes ifølge Ritzau Nets-truppens forfatning, forklarer general manager Sean Marks. »Vi er nået frem til beslutningen med fuld støtte fra vores spillere og efter grundige overvejelser omkring vores nuværende situation. Blandt andet fordi spillere misser kampe på grund af skader, helbred og retningslinjerne om sundhed«, siger han ifølge Reuters i en skriftlig udtalelse. Kyrie Irving kan dog kun spille udekampe, da der i New York City er krav om, at man skal have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder.