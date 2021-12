Dansk ekspert i pokalfinaler vinder sin femte titel

Direkte sport i tv Søndag 19. december DR1 14.30 Håndbold: Danmark-Spanien (k) 17.30 Håndbold: Frankrig-Norge (k) TV 2 17.30 Håndbold: Frankrig-Norge TV 2 Sport 06.20/16.00 Svømning: VM på kortbane 10.00 Badminton: VM-finaler 20.45 Fodbold: Milan-Napoli TV3+ 22.15 Am. fodbold: Baltimore-Green Bay 02.20 Am. fodbold: Tampa-New Orleans TV3 Sport 09.50 Alpint: World Cup, storslalom (m) 11.00 Alpint: World Cup, super-G (k) 14.30 Fodbold: Feyenoord-Ajax 16.30 Dart: VM 18.45 Am. fodbold: Pittsburgh-Tennessee 23.00 Ishockey: Ottawa-Boston TV3 Max 11.50 Langrend: World Cup, sprintstafet 13.20 Alpint: World Cup, storslalom (m) 15.00 Fodbold: Newcastle-Manchester C 17.30 Fodbold: FC Köln-VfB Stuttgart 20.00 Dart: VM Xee 15.00 Fodbold: Wolverhampton-Chelsea 17.30 Fodbold: Tottenham-Liverpool 6’eren 13.00 Rally: Raid Extreme E Eurosport 1 12.30 Skiskydning: World Cup (k) 14.30 Skiskydning: World Cup (m) 15.30 Langrend: World Cup (m) 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 10.05/15.30 Nordisk komb.: World Cup (m) 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix TV 2 Sport X 11.55 Skiskydning: World Cup (k) 14.35 Skiskydning: World Cup (m) 16.15 Fodbold: Athletic Bilbao-Real Betis 18.30 Fodbold: Getafe-Osasuna 21.00 Fodbold: Real Madrid-Cádiz 02.00 Basketball: Chicago-LA Lakers Vis mere

Fodbold. Kasper Junker og Alexander Scholz blev de første danskere til at vinde en titel i japansk fodbold, da de var med til at vinde pokalfinalen med Urawa Red Diamonds. Begge var med fra start i 2-1-sejren over Oita Trinita. Det er Kasper Junkers anden titel inden for et års tid, da han sidste sæson blev norsk mester med Bodø/Glimt, mens Alexander Scholz nu har vundet fire pokalfinaler og et mesterskab i tre forskellige lande: Pokalfinalerne med belgiske Lokeren i 2014, da han blev matchvinder i en 1-0-sejr, og Standard Liege i 2016 samt med FC Midtjylland i 2019, da han scorede på det afgørende straffespark mod Brøndby. Scholz blev desuden dansk mester med FC Midtjylland i 2020.