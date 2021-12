Opsigtsvækkende sag tager ny drejning: Peng Shuai afviser nu seksuelle overgreb

Tennis. I den spegede sag, hvor kineseren Peng Shuai spiller hovedrollen, er der en ny udvikling. Peng Shuai ser nemlig ud til at have trukket sine anklager om overgreb begået af den tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli tilbage. »For det første skal jeg understrege, at jeg har aldrig sagt eller skrevet, at nogen har begået seksuelt overgreb på mig«, siger hun ifølge Ritzau i en video som er lagt på nettet af det statskontrollerede singaporeanske medie Lianhe Zaobao. »Folk har misforstået mig«, lyder det angiveligt fra Peng Shuai.

Men den forklaring køber WTA Tour, kvindernes tennistour og fagforening, ikke. I en meddelelse sendt til nyhedsbureauet AFP siger WTA: »Disse optrædener hverken opklarer eller adresserer WTA’s primære bekymring om hendes velbefindende eller hendes mulighed for at kommunikere uden censur eller pres«, lyder det fra WTA, der 1. december meddelte, at alle dets turneringer i Kina i 2022 er aflyst på grund af sagen.

2. november skrev Peng Shuai på det sociale medie Weibo, at hun i flere perioder siden 2011 var blevet udsat for seksuelle overgreb af Zhang Gaoli. Opslaget blev fjernet en halv time efter, og forsvandt Shuai Peng i flere uger.

Fodbold. Den 53-årige norske ekslandsholdsspiller Kjetil Rekdal er ansat som ny cheftræner i storklubben Rosenborg, hvor han afløser den pensionerede tidligere danske landstræner Åge Hareide.

Basketball. Coronasmitten har ført til udsættelse af fem kampe i NBA. Topholdet Brooklyn Nets har fået udsat to kampe, mens også Cleveland Cavaliers, Orlando Magic og Philadelphia 76ers også fået udsat en kamp. Der er kun afviklet lidt over en tredjedel af NBA-grundspillet, som består af 82 runder.

Håndbold. Målvogter Sandra Toft blev som den eneste danske spiller udtaget til All Star-holdet ved VM i Spanien. Det udvalgte hold består primær at spillere fra Norge og Frankrig, der mødtes i søndagens finale. Norske Kari Brattset blev kåret til VM’s mest værdifulde spiller (MVP), og hun får følgeskab af landsmændene Henny Reistad på venstre back og Nora Mørk på højre back. Frankrig har Coralie Lassource (venstre fløj), Grace Zaadi (back) og Paulette Foppa (stregspiller) på holdet. Der er desuden blevet plads til spanske Carmen Martin som højre fløj, mens Nathalie Hagman (Sverige) er udtaget som turneringens topscorer.

Direkte sport i tv Mandag 20. december TV 2 Sport 06.20 Svømning: Kortbane­-VM, indledende 14.50 Svømning: Kortbane­-VM, finaler 21.00 Fodbold: Lugo-­Almeria TV3 Sport 09.50 Alpint: World Cup, storslalom (m) 13.20 Alpint: World Cup, storslalom (m) 20.00 Dart: VM 02.10 Am. fodbold: Chicago-­Minnesota TV3 Max 01.05 Ishockey: Buffalo-­Columbus TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Levante-­Valencia 01.30 Basketball: Boston-­Philadelphia Vis mere

Håndbold. Efter kvindernes VM-bronze udtrykkes der i Dansk Håndbold Forbund (DHF) stor glæde over, at Danmark igen har to hold i den absolutte verdenselite. Kvindernes VM-bronze kom i slutningen af et år, der allerede havde givet VM-guld og OL-sølv til mændene. »Vi vil gerne spille på to heste. I hele denne periode har vi jo prioriteret kvinderne lige så højt som herrerne. Derfor er det rigtig dejligt for os, at det nu giver pote«, siger DHF’s sportschef, Morten Henriksen til Ritzau.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var med en scoring og tre assist flyvende, da Winnipeg Jets natten til mandag vandt 4-2 over St. Louis Blues i NHL. Samarbejdet med Mark Scheifele og Paul Stastnys, der scorede de øvrige mål, fungerede perfekt. »Stastny er den klogeste spiller, jeg nogensinde har spillet med. Og med Scheifele i midten, den hurtighed han har og hans evne til at lave utrolige afleveringer«, siger Ehlers til nhl.com.

Fodbold. Real Madrids cheftræner, Carlo Ancelotti, er tilfreds med sit holds præstation, selv om La Liga-topholdet søndag måtte nøjes med 0-0 hjemme mod bundholdet Cádiz, der stod kompakte i defensiven. Det var Reals første pointtab i ligaen siden 27. oktober. »Vi manglede en smule kvalitet på banens sidste tredjedel, men vi spillede godt. Problemet var bare, at der ikke var noget plads. Det er denne slags kampe, som vi har det sværest med«, siger Carlo Ancelotti ifølge Ritzau. Real Madrid fører La Liga med 43 point, Sevilla er 2’er med 37.

Fodbold. Napoli vandt den direkte duel om andenpladsen i Serie A, da det blev til en 1-0-gevinst på udebane mod AC Milan. Eljif Elmas scorede kampens eneste mål efter 5 minutters spil, mens Franck Kessie troede han havde udlignet i 90. minut. En VAR-dom fik dog jublen til at forstumme helt blandt Milans spillere og fans. Inter fører Serie A med 43 point, mens Napoli og Milan har 39.