Sevilla-spiller kogte over og måtte gå fra banen i vanære

Fodbold. Det sluttede 1-1 i La Liga-opgøret i Sevilla mellem hjemmeholdet og FC Barcelona. At det ikke blev til mere for Thomas Delaneys klub kan andalusierne til dels takke den franske forsvarsspiller Jules Kounde for. Midtvejs i anden halvleg fik han rødt kort for at kaste bolden i ansigtet på Barcelona-spilleren Jordi Alba i frustration. Jules Kounde havde tillige svært ved at forstå, at han havde gjort noget galt, men Delaney fik sammen med et par holdkammerater sendt Kounde væk fra banen. Papu Gomez havde forinden bragt Sevilla i front efter en halv times spil, mens Ronald Araujo udlignede kort før pausen.

Fodbold. Arsenal er klar semifinalen i den engelske Liga Cup efter 5-1-sejr hjemme mod Sunderland. Angriberen Edward Nketiah scorede tre gange i storsejren.

Fodbold. Moise Kean og Federico Bernardeschi scorede målene, da Juventus vandt 2-0 på hjemmebane i Serie A-duellen med Cagliari.

Fodbold. Når Bundesligaen igen ruller i Tyskland efter en kort vinterpause, så bliver det uden tilskuere på tribunerne. Det står klart, efter at den tyske regering har besluttet at stramme landets coronarestriktioner fra 28. december. Blandt de nye tiltag er, at store idrætsarrangementer skal afvikles uden tilskuere.

Direkte sport i tv Onsdag 22. december TV 2 Sport 17.30 E­sport: Porsche Carrera Cup 20.00 Håndbold: Holstebro­-Aalborg (m) TV3+ 20.45 Fodbold: Liverpool­-Leicester TV3 Sport 09.50/12.50 Alpint: World Cup, storslalom (k) 14.10/20.00 Dart: VM 17.35 Alpint: World Cup ­ slalom (m) 02.05 Ishockey: Dallas­-Winnipeg TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-­Melsungen (m) 20.45 Fodbold: Tottenham-­West Ham 6’eren 20.45 Fodbold: Brentford­-Chelsea TV 2 Sport X 16.30 Fodbold: Sassuolo­-Bologna 19.00 Fodbold: Granada-­Atlético Madrid 21.30 Fodbold: Ath. Bilbao-­Real Madrid 02.00 Basketball: Chicago-­Toronto

Tennis. Om en måned er spillet i fuld gang ved årets første grandslamturnering i Melbourne, men Australian Open afvikles formentlig uden verdensetteren i herresingle, Novak Djokovic. Serberen står opført som deltager, men det er usikkert, om han rent faktisk stiller op, lyder det fra turneringsdirektør, Craig Tiley. »Hvis Novak dukker op ved Australian Open, er han enten vaccineret eller har en gyldig medicinsk undtagelse«, siger Tiley ifølge AFP. Han er til gengæld mere optimistisk omkring coronaramte Rafael Nadals deltagelse. »Jeg er sikker på, at Rafa kommer til at være her. Spillere, der bliver testet positive nu, vil ikke smitte længere efter en periode, så de skal nok klare sig«, siger Craig Tiley.