Store sportsbegivenheder vil afføde flere afhoppede atleter

Sport. Når de store turneringer i diverse sportsgrene løber af stablen, har der de seneste par år været tendens til forsvundne atleter. Skærpede EU-grænser kan dog få fænomenet til at vokse. Senest har fem fire kvinder fra det camerounske kvindehåndboldlandshold og en enkelt fra det iranske kvindehåndboldlandshold taget beslutningen, da de besøge Spanien for at deltage i det netop afsluttede VM - men det er altså ikke første gang, at atleter er forsvundet under europæiske turneringer. Men særligt de seneste års stramninger af flygtninge- og asylpolitikken i mange vestlige lande og EU er det blevet endnu sværere at komme over grænserne til Europa.

Charlotte Slente, generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, bekræfter tendensen, og ser med bekymring på, at der de senere år er kommet færre flygtninge til Europa. »I statistikken fra Eurostat ses et tydeligt fald fra 2015 til nu. Desværre hænger det ikke sammen med, at antallet af flygtninge globalt er faldet. I stedet er det et tegn på, at EU har haft fokus på beskyttelse af grænser i højere grad end beskyttelse af mennesker«, forklarer hun i et skriftligt svar til Ritzau.

Også Stanis Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed i sportens verden, mener, at de store sportsbegivenheder bliver en endnu større mulighed for atleter til at tage chancen og forsvinde.

»Jeg tror bestemt ikke, det er et fænomen, som vil aftage. Det vil vi helt sikkert se fremadrettet også. Vi så det jo også blandt andet under Den Kolde Krig, hvor der var en klar opdeling i øst- og vestblok. Der var eksempelvis en del ungarere, som hoppede af i Australien og senere hen også tog til USA. Så man kan sagtens forestille sig, at mange vil tage chancen igen«, siger han.

Fodbold. Kritikken er haglet ned over Qatar, siden det for over et årti blev offentliggjort, at de skulle være værter ved VM i 2022. Det seneste år har kritikken dog for alvor fået ben at gå på, og i en ny dokumentar fra DR om fodboldlandsholdet, ’Landsholdet bag kulissen’, sætter et par af de danske spillere ord på, hvad de mener om at skulle spille VM i Qatar. En af de spillere, der får lov til at give sin mening til kende er Thomas Delaney. »Enhver fodboldspiller, du spørger, siger, det er en katastrofe. Det er min opfattelse i hvert fald«, lyder det fra Thomas Delaney i dokumentaren.

Med reference til landsholdskammeraterne efterlader han heller ingen tvivl om, hvorvidt spillerne deler hans holdning.