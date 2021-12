Fodbold. Kritikken er haglet ned over Qatar, siden det for over et årti blev offentliggjort, at de skulle være værter ved VM i 2022. Det seneste år har kritikken dog for alvor fået ben at gå på, og i en ny dokumentar fra DR om fodboldlandsholdet, ’Landsholdet bag kulissen’, sætter et par af de danske spillere ord på, hvad de mener om at skulle spille VM i Qatar. En af de spillere, der får lov til at give sin mening til kende er Thomas Delaney. »Enhver fodboldspiller, du spørger, siger, det er en katastrofe. Det er min opfattelse i hvert fald«, lyder det fra Thomas Delaney i dokumentaren.

Med reference til landsholdskammeraterne efterlader han heller ingen tvivl om, hvorvidt spillerne deler hans holdning.