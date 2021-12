Superligaklubbernes vinterplaner tager dem sydpå på træningslejre

Fodbold. De fleste af de danske Superliga-klubber har planer om at klargøringen til foråret skal foregå under varmere himmelstrøg - såfremt corona-situationen tillader det. Sidste år tvang krisen dem til at blive i Danmark, men i år har samtlige klubber forberedt sig til et lidt andet klima.

FC Midtjylland, FC København, Brøndby og Viborg har planlagt ture til Portugal i begyndelsen af februar, mens Tyrkiet på samme tidspunkt får besøg af Randers FC, OB, Sønderjyske og Vejle. AaB skal til Malta, mens Silkeborg, FC Nordsjælland og AGF rejser til Spanien - for AGF’s vedkommende endda hele to gange. De tager nemlig først en tur til Tenerife allerede den 12. januar, mens de tættere på forårspremieren drager til Alicante. Det hele har dog stadig mulighed for at blive aflyst, hvis corona-pandemien og restriktioner gør det meningsløst. Den 18. februar starter Superligaen op igen.

Fodbold. Den sidste kamp (der ikke er blevet udsat) i Premier Leagues ‘Boxing Day’-program blev spillet mandag aften. Her skulle Manchester United forsøge at kravle længere op i tabellen mod en af ligaens bundpropper fra Newcastle. Det blev en særdeles vild og underholdende kamp, der til stor skuffelse for Manchester United endte 1-1. Allerede efter syv minutter kom hjemmeholdet fra Newcastle foran, og der skulle spilles hele 70 minutter af kampen, før Manchester Uniteds Edinson Cavani fik bolden ind bag Newcastle målmanden, og altså kunne redde gæsterne fra Machester United fra den helt store julekatastrofe.

Fodbold. Forslaget om VM hvert andet år har mødt stor modstand fra mange fronter, men nu træder to stjerne-spillere også ind i koret af mennesker, der synes det er en dårlig idé. Det er Fifa præsidenten Gianni Infantino, der gerne ser VM bliver spillet hvert år, men Franske Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain og polske Robert Lewandowski fra Bayern München er ikke enige med præsidenten.

»VM er så specielt, fordi det er hvert fjerde år. Hvis man spiller det hvert andet år, bliver det en mere normal oplevelse, men VM er ikke normalt. Det er fantastisk, og man prøver det måske kun en gang i livet.Hvis man vil give fansene noget specielt, skal man lade dem vente på det. Folk vil have kvalitet og store følelser. Hvis man afvikler VM hvert andet år, falder niveauet«, siger Kylian Mbappé ifølge AFP.

Robert Lewandowski er enig med sin franske kollega, men han er også bekymret for helbredet. »Det er umuligt for krop og sjæl at præstere på samme høje niveau, hvis der er VM hvert andet år«, siger Robert Lewandowski.

Håndbold. I herreligaen stod den på rivalopgør mandag aften, da Fredericia Håndboldklub stod overfor KIF Kolding på Koldings hjemmebane. Det viste sig dog, at hjemmebanen var uden fordel, for det var Fredericia Håndboldklub, der kunne tage håneretten og pointene med hjem efter en sejr på 31-27. Med den sejr blev Fredericia sendt på på en 5. plads, mens Kolding ligger lidt længere nede på en 13. plads. Mandag aften skulle der være spillet hele syv kampe i herrernes håndboldliga, men på grund af coronasmitte, blev de resterende kampe aflyste.

Ishockey. Mandag aften fik sidste sæsons danske mestre fra Rungsted Seier Capital endelig lidt vind i sejlene, da de uden problemer slog Rødovre Mighty Bulls 4-0, som ligger i bunden af Metal Ligaen. Kampen mandag aften skulle have været en af fire kampe, men resten blev aflyst på grund af coronasmittede spillere.