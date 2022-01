Jomfruturen i den bumlende fiberkasse vækkede dødsangsten i Simon Darville så voldsomt, at han nær havde pakket kufferten og var rejst hjem

At få en dansk bobslæde med til de olympiske vinterlege er et ambitiøst projekt, for i Danmark har vi hverken bjerge eller temperaturene til at dyrke sporten. Men til gengæld har vi et forbund og et bobslædehold, som aldrig giver op, og sammen er de lige nu ved at bevise, at deres tro på projektet gør det ud for de geografiske udfordringer.