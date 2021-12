Klopp ude med riven efter nederlag: »Hvis vi spiller, som i aften, kan vi ikke gøre os forhåbning om at indhente City«

Fodbold. Tirsdag aften sakkede Liverpool endnu længere bag Manchester City i toppen af Premier League, da de på udebane måtte se sig slået af Leicester og særligt Kasper Schmeichel, der viste absolut topform. Liverpools træner, Jürgen Klopp, var utilfreds med sit mandskab, og meget klar i mælet efter kampen. »Det krævede en del ikke at score. Vi havde ret mange muligheder. Der var ikke mange ting i vores spil i aften, jeg syntes om, så vi er nødt til at forbedre os«, siger Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han brugte også skarpe vendinger om håbet for at indhente Manchester City, som lige nu ligger på 1. pladsen med 47 point, mens Liverpool på en 2. plads og Chelsea på en 3. plads er á point med 41. »Det var ikke vores plan at give City chancen for at rykke fra. Hvis vi spiller, som i aften, kan vi ikke gøre os forhåbning om at indhente City«, siger han efter nederlaget på 0-1.

Amerikansk fodbold. Det store NFL-ikon John Madden er torsdag morgen amerikansk tid gået bort ganske uventet. Han var et stort navn i NFL, og kunne både skrive spiller og træner på sit cv. Han blev 85 år gammel. I 1976/77 sæsonen førte han Oakland Raiders til en triumf i Super Bowl, og i 2006 blev han optaget i NFL’s Hall of Fame som træner. Efter karrieren som både spiller og træne, fortsatte han som kommentator i 30 år.

Skak. Den norske skak-verdensmester, Magnus Carlsen, måtte tirsdag vinke farvel til dén titel, da han ved VM i hurtigskak i Warszawa måtte nøjes med en 3. plads. Han startede ellers på 1. pladsen på finaledagen, men det 13. og sidste parti blev afgjort i omkamp, og uden Carlsen som en del af de to finaledeltagere. De to bedste blev ifølge NTB fundet efter en udregning baseret på spillernes relative styrke, og her var Carlsen kun tredjebedst. Den afgørelse faldt dog ikke i god jord hos Magnus Carlsen.

»Omspil om sejren er den rigtige måde at gøre det på, men så skal alle med samme pointantal være med i omspillet. Andet er ganske enkelt forkert. Det er idiotisk. Enten spiller ingen eller alle«, siger Carlsen til NRK.