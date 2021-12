Kinesiske fodboldspillere bliver underlagt tatoveringsforbud

Fodbold. Kinesiske fodboldspillere kan vinke farvel til synlige tatoveringer. De har nemlig fået besked på at fjerne eller dække dem til unde både kamp og træning. Det er landets øverste myndighed, der har indført et decideret forbud mod tatoveringer for fodboldspillerene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Grunden til forbuddet er efter sigende at de skal fremstå som eksemplariske samfundsborgere – og skulle behovet for en ny tatovering opstå, er det altså ikke en mulighed for de kinesiske fodboldspillere længere. Det er General Administration of Sport (GAS), der oplyser om forbuddet i en meddelelse, der er dateret tirsdag.

»Det er strengt forbudt for spillere på landsholdet og U23-landsholdet at få nye tatoveringer, og de, som allerede har tatoveringer, rådes til selv at fjerne dem«, skriver myndigheden.

E-sport. Der har været stor udskiftning på det danske ’Counter-Strike’-hold Astralis. Udskiftninger, der kan have påvirket niveauet på holdet, men sportsdirektøren mener, at de snart kan være tilbage i toppen af international Counter Strike. På det nuværende hold, er det kun Lukas ’Gla1ve’ Rossander og Andreas ’Xyp9x’ Højsleth, der er tilbage, mens Philip ’Lucky’ Ewald, Kristian ’K0nfig’ Wienecke, Benjamin ’BlameF’ Bremer samt træner Alexander ’Ave’ Holdt er nye. Og som i så mange andre sportsgrene, tager det tid at skabe relationer på et nyt hold.

»Med Lukas og Andreas som kulturbærerne og hver deres styrker er min klare forventning, at vi vil være blandt de bedste i verden, når vi rammer årets første major i maj. Vi er i konkurrence med mange virkelig spændende nye og etablerede hold, men vores mål er at etablere os i den øverste del af ranglisterne og at være med, når de helt store turneringstitler skal fordeles. Vi har setuppet, organisationen og holdet til at gøre det«, lyder det fra sportsdirektøren Kasper Hvidt.

Ishockey. Tre aflyste kampe på grund af corona-tilfælde blev for meget, og nu har Det Internationale Ishockey Forbund besluttet sig for at aflyse VM for U20-hold i Canada. USA startede med at have udbrud af corona, derefter blev en spiller fra Tjekkiet testet positiv, og senest var det Ruslands lejr, der var udsat for udbrud. Forbundet skriver på deres hjemmeside, at bestyrelsen efter anbefaling fra turneringens sundshedsansvarlige, har besluttet at aflyse VM af hensyn til deltagernes helbred og sikkerhed.

Fodbold. Manchester City fortsætter stimen, og vandt onsdag aften deres 10. sejr i træk, da de besejrede danskerklubben Brentford med 1-0. Foruden endnu en sejr, betyder det også, at de tager fra i toppen af Premier League, hvor de lige nu ligger på 1. pladsen med 50 point, mens de nærmeste forfølger i Chelsea og Liverpool har henholdsvis 42 og 41 point.

Ishockey. Torsdag aften var der drama I et vaskeægte rival- og topopgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks i Metal Ligaen, der efter straffeslag endte 5-4 i Aalborg Pirates favør. Det betyder, at Aalborg trækker lidt fra i tabellen med 57 point på førstepladsen, mens Frederikshavn White Hawkes ligger med 52,2 point på en 4. plads. Imellem dem ligger Herning Blue Fox med 56,5 point på en 2. plads, mens Sønderjyske har 54 på tredjepladsen. Allerede torsdag kan frederikshavnerne dog få revanche, når de to hold endnu en gang mødes på isen.

Håndbold. Mændenes EM løber af stablen 13. januar, men inden de store opgør venter, skulle de danske herrer afprøvet deres kræfter i en testkamp mod Egypten 9. januar, men den er blevet aflyst. Det betyder, at den eneste test landsholdet på nuværende tidspunkt får, bliver en med Norge 6. januar, men i Dansk Håndbold Forbund forsøger man at finde ud af, om endnu en kamp mod Norge kunne give mening. EM spilles i Ungarn og Slovakiet 13.-30. januar.