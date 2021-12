Ronaldo kritiseres atter trods mål og assist i United-sejr

Direkte sport i tv Fredag 31. december TV3 Sport 12.45 Langrend: WC, samlet start (m) 13.50 Skihop: Firebakketurneringen, kvalifikation 15.15 Langrend: W C, samlet start (k) 19.00 Ishockey: Ottawa-Pittsburgh 01.05 Ishockey: Tampa Bay-NY Rangers TV 2 Sport X 16.15 Fodbold: Valencia-Espanyol 19.00 Basketball: Boston-Phoenix

Fodbold. Med en scoring og en assist bidrog Cristiano Ronaldo til Manchester Uniteds 3-1-sejr over Burnley. Det var første gang, Ronaldo spillede en kamp mod Burnley, og med sit mål har har nu scoret med 121 forskellige klubber i sin karriere. Selv om den portugisiske verdensstjerne er sit holds topscorer i denne sæson med 8 mål i Premier League og 14 i alt, runger utilfredsheden med hans indsats fortsat uden for kridtstregerne. Skeptikere påpeger på sociale medier, at Ronaldo spillede en dårlig kamp, og United-legenden Gary Neville kritiserer Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes for at være et par ’klynkehoveder’, fordi de flere gange gestikulerede i retning af deres holdkammerater. Scott McTominay burde ligeledes med en scoring og en assist i langt højere grad have været fremhævet, er der flere, der mener, og den 25-årige skotte fortæller også, at den nye manager, Rolf Rangnick, havde kritiseret spillernes negative kropssprog i den skuffende 1-1-kamp mod Newcastle tidligere på ugen. »Efter vores mål mod Newcastle synes jeg ikke, vi var så dårlige, som folk siger. Men det er klart, at kropssproget er en ting, og manageren er trådt ind for at få det renset ud. Han sagde, at han ikke vil se det (negativt kropssprog, red.) mere, så den er ikke længere. Alle spillerne har helt og holdent taget det til sig«, McTominay til Evening Standard.