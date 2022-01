Britisk avis hædrer Simon Kjær som årets fodboldspiller

Direkte sport i tv Lørdag 1. januar TV 2 Sport 00.30 Basketball: Milwaukee-N. Orleans TV3+ 13.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 16.00 Fodbold: Watford-Tottenham TV3 Sport 13.30+20.30 Dart: VM 01.05 Ishockey: Minnesota-St. Louis 04.35 Ishockey: Los Angeles-Philadelphia TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield U-Middlesboro 18.30 Fodbold: Crystal Palace-West Ham TV 2 Sport X 07.30 Tennis: Serbien-Norge 00.00 Tennis: Canada-USA Vis mere





Fodbold. The Guardian har kåret Simon Kjær som årets fodboldspiller. Den britiske avis hædrer en fodboldspiller, som har gjort noget bemærkelsesværdigt, hvad enten det er ved at overvinde modgang, hjælpe andre eller sætte et sportsligt eksempel ved at handle med ekstraordinær ærlighed. Og Simon Kjærs ageren under EM-kampen mod Finland, da Christian Eriksen faldt om med et hjertestop, har udløst hæderen, som landsholdsanføreren har accepteret at modtage på vegne af hele landsholdet. Den 32-årige AC Milan-spiller er efter at være blevet nummer 18 i afstemningen om Ballon d’Or ukampdygtig i længere tid med en korsbåndsskade.

Fodbold. Watfordspilleren Emmanuel Dennis kommer ikke til at repræsentere Nigeria ved Africa Cup of Nations, der starter i næste uge. Det Nigerianske Fodboldforbund (NFF) har ikke fået registreret Dennis i rette tid, og nu afviser bundholdet i Premier League at lade den 24-årige angriber deltage. Nigeria må desuden undvære Napoliangriberen Victor Osimhen, der efter at have overstået en ansigtsskade er testet positiv for corona.

Fodbold. Et tilsagn fra den 43-årige forretningsmand Danilo Iervolino har indtil videre sikret Salernitanas forbliven i den italienske Serie A. Iervolino vil investere 20 mio. euro (ca. 150 mio kr.) i klubben, der ellers stod til at blive ekskluderet af Det Italienske Fodboldforbund (FIGC). Nu har klubben fået 45 dage til at fuldføre overtagelsen. Salernitana spiller den første sæson i Serie A i 23 år, men er sidst med 8 point for 18 kampe.

Fodbold. Søndagens Premier League-kamp mellem Southampton og Newcastle er udsat på grund af et større smitteudbrud i Newcastles trup.

