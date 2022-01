City vinder i overtiden i årets første brag i Premier League

Direkte sport i tv Lørdag 1. januar TV 2 Sport 00.30 Basketball: Milwaukee-N. Orleans TV3+ 13.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 16.00 Fodbold: Watford-Tottenham TV3 Sport 13.30+20.30 Dart: VM 01.05 Ishockey: Minnesota-St. Louis 04.35 Ishockey: Los Angeles-Philadelphia TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield U-Middlesboro 18.30 Fodbold: Crystal Palace-West Ham TV 2 Sport X 07.30 Tennis: Serbien-Norge 00.00 Tennis: Canada-USA Vis mere





Fodbold. Arsenal gjorde det fremragende og førte 1-0 indtil efter 56 minutter, men så fulgte en udligning på straffespark, et rødt kort til Arsenal og et sejrsmål i overtiden, så Manchester City vandt 2-1 i årets første og højdramatiske kamp i Premier League. City var heldig med, at der ikke blev dømt straffespark, da målmanden Ederson klodset fik nedlagt Martin Ødegaard, men hjemmeholdet kan alligevel foran, da Bukayo Saka fik scoret. Saka begik det straffespark, som Riyad Mahrez udlignede på, efter Gabriel havde fået en advarsel for at trampe på straffesparkspletten, og to minutter efter fik Gabriel sit andet gule kort. Det blev straffet 3 minutter inde i overtiden, da Rodri på en tilfældig chance blev matchvinder og sikrede det suveræne topholds 11. sejr i træk.

Cykling. Trods et styrt på den fjerde af de syv omgange i Grand Prix Sven Nys i Baal, som ikke alene udløste en tur i mudderet, men også tvang ham til at skifte sko i depotet, hvilket sendte ham ned på tredjepladsen med et minus på over et halvt minut til løbets ny britiske først