Holger Rune vinder kvalifikationsfinale i Australien

Tennis. 18-årige Holger Rune er klar til hovedturneringen ved ATP-eventen i Adelaide. Natten til mandag vandt danskeren over peruanske Juan Pablo Varillas i kvalifikationsfinalen med 6-2, 6-3. Danskerens modstander i 1. runde er endnu ukendt.

Direkte sport i tv Mandag 3. januar TV 2 Sport 07.30 Tennis: Adelaide International (k) 21.00 Fodbold: Alcorcón-­Malaga 04.00 Basketball: Golden State­-Miami TV3 Sport 12.30 Langrend: World Cup (k) 14.40 Langrend: World Cup (m) 21.10 Fodbold: Vannes­-Paris SG 02.10 NFL: Pittsburgh-­Cleveland TV3 Max 18.30 Fodbold: Man. United-­Wolves 20.30 Dart: VM, finale 01.05 Ishockey: NY Rangers-­Edmonton Eurosport 1 13.15 Skihop: Firebakketurneringen TV 2 Sport X 07.30 Tennis: Serbien-­Chile 19.00 Fodbold: Villarreal­-Levante 21.15 Fodbold: Cádiz-­Sevilla 00.00 Tennis: Tyskland-­USA Vis mere

Fodbold. Hollænderen Luuk de Jong blev 1-0-matchvinder for FC Barcelona i La Liga-udekampen på Mallorca. Her headede Luuk de Jong sejrsmålet i kassen kort før pausen. FC Barcelona er nu nummer 5 i La Liga med 31 point. Real Madrid fører med 45 point.

Cykling. Den 36-årige tidligere firedobbelte vinder af Tour de France, Chris Froome, har sat sine sæsonforberedelser på pause. Ifølge Ritzau har den britiske Israel Start-Up Nation-rytter fået problemer med det ene knæ.

Dart. Englænderen Michael Smith og skotten Peter Wright skal møde hinanden i finalen ved VM i London mandag aften. Wright, der vandt VM i 2020, er en af turneringens mest farverige spillere med sin karakteristiske hanekam og det selvvalgte kælenavn ’snakebite’. Han får nu chancen for at vinde VM for anden gang, mens engelske Michael Smith kan vinde turneringen for første gang efter at være kommet på en andenplads ved VM i 2019. Vinderen kan sætte ca. 4,4 millioner kroner ind på bankbogen.