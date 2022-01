Chelsea har taget Lukaku til nåde efter en undskyldning

Fodbold. Chelseamanager Thomas Tuchel havde vraget Romelu Lukaku til weekendens kamp mod Liverpool, men den belgiske angriber har undskyldt sine udtalelser i et interview med Sky Italia og er derfor blevet taget til nåde. »Romelu har sagt undskyld, og jeg har accepteret det. Vi har fået renset luften og er kommet videre«, siger Thomas Tuchel på et pressemøde forud for Chelseas ligapokalsemifinale mod Tottenham.

Cykling. Mens den hollandske verdensmester i cykelcross, Mathieu van der Poel, overvejer, om han i det hele taget skal starte mere i den terrængående disciplin i denne sæson for i stedet at pleje sin beskadigede ryg, var flere af hans rivaler ude i endnu et opgør i den belgiske by Gullegem. En række af vinterens dominerende skikkelser med belgierne Wout van Aert og den samlede World Cup-vinder Eli Iserbyt i spidsen havde valgt at spare på kræfterne til onsdagens dyst i Herentals, og det benyttede den 22-årige britiske OL-guldvinder i mountainbike Tom Pidcock sig af til at følge op på søndagens World Cup-triumf i Hulst med endnu en sejr en snes sekunder foran de to belg